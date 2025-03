Mau Nieto es diagnosticado con cáncer: revela detalles sobre cómo le dieron la noticia, “Vayan con su médico”

El comediante y conductor Mau Nieto quien sigue sin perdonar a Richie O’Farrill por el escándalo que hizo a su fiesta, preocupó a sus seguidores al revelar en un video que fue diagnosticado con cáncer, por su propia esposa.

A través de su cuenta de Instagram, el colaborador de ‘Me caigo de risa’ explicó cómo detectó la enfermedad, el tratamiento al que se sometió y la importancia del cuidado para evitar este tipo de padecimientos, claro, sin dejar de lado el humor.

“Chismecito vasocelular: Les platico la historia de ‘don Carso’, mi carcinoma vasocelular, quien estuvo par de años mutando en mi pechito” Mau Nieto

Mau Nieto

¿Cómo detectó Mau Nieto el cáncer en la piel?

En su video, Mau Nieto contó que todo comenzó cuando notó un “granito” en su pecho. Al principio, no le dio importancia e incluso lo rascó varias veces hasta que comenzó a cambiar de forma y aspecto. Fue entonces cuando su esposa, quien es dermatóloga, le realizó un examen y confirmó el diagnóstico de cáncer de piel.

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro”, explicó el comediante.

¿Qué tratamiento está siguiendo Mau Nieto?

Tras recibir el diagnóstico, Mau Nieto decidió actuar de inmediato y se sometió a una cirugía para extirpar la lesión. Aunque en un principio la noticia le causó preocupación, los médicos le aseguraron que se trataba de un tipo de cáncer común y no grave.

“Me dijo ‘eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma’. Así que lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave… Con ayuda de Carlita me lo quitaron” Mau Nieto

Actualmente, el comediante se encuentra en fase de recuperación y a la espera de los resultados de patología para conocer más detalles sobre su estado de salud.

“En 15 días tengo que ir para que me den los resultados, mientras tengo que estarlo protegiendo para que cierre bien, me dirán qué tan profundo estaba… No estaba tan al fondo, en teoría eso es bueno porque quiere decir que no se expandió y no se fue a otras zonas”, aseguró el comediante ya despreocupado.

Mau Nieto hace un llamado a sus fans para cuidarse.

En su mensaje, Mau Nieto hizo un llamado a la prevención, recomendando a sus seguidores el uso de protector solar para evitar problemas en la piel. Subrayó que la exposición al sol sin la debida protección puede derivar en enfermedades como el cáncer cutáneo.

“Exhorto a toda la gente que utilicen protector solar y vayan con su médico”, insistió el comediante. Además, agradeció a su esposa y a la doctoral Achelle porque esta historia termino para prevenir y no en tragedia.

¿Cómo ha reaccionado el público ante su diagnóstico?

Tras la publicación del video, cientos de seguidores y amigos del medio del espectáculo han expresado su apoyo a Mau Nieto, deseándole una pronta recuperación.