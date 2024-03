Mau nieto fue acusado de presunto abuso por Melissa Purrs pero ya ganó la demanda que él interpuso

En agosto de 2022 trascendió una denuncia en redes sociales, por parte de la comediante y productora Melissa Yammel, mejor conocida como ‘Melissa Purrs’, en contra del standupero y comediante Mau Nieto. Melisa lo acusó de un presunto abuso sexual ocurrido en 2018.

En ese momento Mau dio la cara en redes sociales, negó las acusaciones y anunció que había puesto una demanda en contra de la persona que lo señaló.

Tras año y medio de instancias legales, hace un par de semanas por fin la justicia dio un fallo. Con una gran confianza en TVNotas, Mau, a quien recientemente vimos en la película Señora influencer, nos dio la exclusiva.

“Gané la demanda el 16 de febrero. Tardamos casi dos años en el pleito. Afortunadamente tres jueces fallaron a mi favor”. Mau Nieto

En cuanto a la sentencia para su acusadora, nos dijo: “Le pidieron que se disculpara en los mismos medios en los que hizo sus demandas, sus denuncias. Yo no le voy a dar seguimiento porque ni siquiera creo que haya sido ella la del tema. Creo totalmente que la influenciaron”.

Mau habla de la pesadilla que vivió con esto. “

Me afectó emocionalmente. Ahí voy recuperándome. Tuve que ir a terapia. Y sigo yendo. Mi esposa ha sido mi mejor apoyo. Tu imagen queda manchada para siempre, pero hay que seguir trabajando. Fue un infierno. Ahora esperar a que el tiempo sane. Soy una persona de fe”. Mau Nieto

Nieto no sólo enfrentó eso. Su examigo, el famoso standupero Ricardo O’Farrill, a quien sacaron en estado inconveniente de la boda de Mau el año pasado, lo acusó de haber drogado a una chica. Mau nos dijo “Ricardo dijo muchas cosas, pero las imágenes hablan por sí solas. A él ni pensé en denunciarlo. No puedes denunciar a una persona que está enferma. Tiene una enfermedad. Ya no hablo con él. No tengo interés en saber de él. Tengo la conciencia tranquila”, finalizó.

