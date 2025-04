Libertad Palomo denuncia a productor de cine: “Es un depredador. Abusó y amenazó a niños”

Libertad Palomo estaba feliz por regresar al cine con la película ‘Esperpentos y la sociedad del bullying’, pero resultó ser una gran pesadilla. Hace una fuerte denuncia en contra del productor Ricardo Tavera.

La activista de la comunidad LGBTQ+ alza la voz y lo señala por supuesto abuso de menores, además por los malos tratos que recibieron tanto el elenco como el equipo de producción.

Libertad Palomo denuncia a famoso productor / Liliana Carpio / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Libertad Palomo sobre los supuestos robos de Ricardo Tavera a otros famosos?

“Desafortunadamente en esta profesión también te encuentras con personas nocivas para el medio artístico. Trabajé en una película más de 8 meses. Estudié y ensayé con un grupo de jóvenes actores entusiastas, que deseaban cumplir un sueño, con una película que les prometieron, Esperpentos y la sociedad del bullying”.

“Ya tenía el antecedente de 2 amigos, Pepe Magaña y Marcos Valdés, que me habían dicho: ‘Aguas con este individuo’, Ricardo Vázquez Tavera. A varios actores se las ha hecho, como a Paco de la O, María Rebeca, Lucero Lander, Raúl Buenfil, el hijo de Nicola Porcella, técnicos y camarógrafos, que no les pagó”.

“Hay varios niños que pagaban grandes cantidades por cumplir su sueño de ser actores. También ofendió a una maquillista y casi la golpeó, nada más porque le pidió que le pagara su sueldo en el último día de filmación. Vi que estaba a punto de soltarle un puñetazo en la cara. Entonces metí mi mano y lo paré”. Libertad Palomo

“A ella la amenazó de muerte y la mujer estuvo ahí llorando. Le dije a este señor que yo podía pasar cualquier cosa, como incumplimientos de contrato en todas las condiciones. No nos dio de comer, ni transporte. Nos dijo de un elenco que iba a estar, pero nunca estuvo”.

Libertad Palomo denuncia a productor / Francisco Mancera / Redes sociales

¿Ricardo Tavera amenazó de muerte a Libertad Palomo?

“Trabajábamos 20 horas al día. Empezábamos a las 5 de la mañana y terminábamos a las 12 de la noche. Una cantidad de cosas terribles que pasé por alto por el gran cariño y amor que le tenía a los niños que participaban en este proyecto”.

“Ya no pude soportar cuando le faltó al respeto a un compañero. Le dije: ‘Yo no continúo en este proyecto si no te disculpas con la maquillista’. Me dijo: ‘Jamás lo voy a hacer. Tienes un contrato’. Le respondí: ‘Sí, mismo que ya cumplí’. Empezó: ‘Tú vas a cumplir el contrato hijo de tal por cual, jot...mari..., vestida, hijo de la tiznada…’, y lo tengo grabado”.

“Me amenazó de muerte: ‘Búscate una banqueta, porque ya estás muerto hijo de tu mad...’. Esto no se lo paso a nadie y lo voy a presentar a los medios de comunicación, porque hubo amenazas de muerte contra niños y cosas peores que no puedo decir en este momento, porque está abierta una carpeta de investigación en su contra”. Libertad Palomo

Libertad Palomo denuncia a productor / Francisco Mancera / Redes sociales

¿Ricardo Tavera abusó de menores?

“Le ha robado a mucha gente y ha hecho mucho daño. Hay por lo menos 13 denuncias de que ha violentado de muchas maneras a los niños. Este señor está metido en un problema gravísimo. Abusó de los niños de diversas formas. Lo que yo les pueda decir es poco. Es un depredador que no se puede perdonar”.

“Soy activista de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y si este señor me va a matar, que quede esto como constancia, porque me amenazó de muerte. No voy a permitir que un depredador de esta magnitud esté libre. ¡Con los niños no!”. Libertad Palomo

“Cuando le dije que no iba a permitir que le hiciera proposiciones indecorosas a jóvenes de 13 o 14 años y que se volviera a meter con niños, se puso muy violento. Me dijo que nunca le iba a hacer nada, que era muy poderoso y tenía todo lo necesario para acabar conmigo y con toda la gente que se sumara”.

Nos mostró un mensaje de audiode Tavera: “(Ríe) Pin… Armando, hablamos de degenerados y tú verdaderamente no chin… Eres un put… degenerado, vestida, que ha intentado brillar a costa de los demás… Esto va a ser un pinche escándalo, así como tú lo hagas. Esto no se va a quedar así. Publica esto para que todo mundo sepa cómo nos estamos dando con todo y la gente se va a enterar de la clase de mier… que eres, pin…. homosexual traumado, pervertido… Ya veremos quién pierde más (ríe)”.

Libertad Palomo / Francisco Mancera

¿Libertad Palomo teme por su vida tras exponer a Ricardo Tavera?

Le preguntamos si tiene miedo: “No, lo que venga lo voy a enfrentar con todo el amor y la ética que tiene una persona que se hace llamar activista. El activismo es partirte el alma ante situaciones comprometedoras. Si alguien va a morir en este problema, va a ser Libertad, pero no voy a parar hasta que este señor pague por todo lo que ha hecho”.

“Es un depredador y lo voy a exhibir. Están las denuncias de los niños de los que ha abusado y amenazó de muerte. ¡Es un peligro! No puede estar libre. Nunca más en tu vida volverás a lastimar a nadie” Libertad Palomo

¿Quién es Ricardo Tavera?

Ricardo Vázquez Tavera , también conocido como Ricardo Tavera, nació el 21 de mayo de 1985 en la CDMX. Estudió Ciencias de la comunicación con especialidad en cine.

nació el 21 de mayo de 1985 en la CDMX. Es director, guionista y productor cinematográfico. Ha dirigido varios cortometrajes.

Entre sus películas como director ha hecho: Niños asesinos (2018),

El triunfo de vivir (2019) y The juniors y la fórmula imperial (2023).

