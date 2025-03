Libertad Palomo explota y tacha de “impostores” a Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón: “No son transexuales”

Libertad Palomo actualmente filma la película Esperpentos y la sociedad del bullying. Además, los viernes actúa en la obra Los tacones de papá, en el teatro Rafael Solana, de la CDMX.

En TVNotas, platicamos con la actriz, quien cuenta con 45 años de trayectoria. Nos dijo que está cansada de que la comparen con Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón.

¿De qué trata la película ‘Esperpentos y la sociedad del bullying’?

“La película Esperpentos y la sociedad del bullying es una historia de personas que tienen ciertas condiciones que hacen que las vean diferentes, como anormales, y por lo que las tratan con desprecio. Una tiene Asperger, vive en su mundo, pero con una inteligencia extraordinaria. Hay una niña tuvo un accidente en el que su familia murió quemada y se volvió piromaníaca. Otra chica es bipolar. Otro muchacho es esquizofrénico. Al no cumplir con la normatividad, son excluidos”.

“Doy vida a ‘Cristal’, una maestra que crea el colegio Cúspide, que incorpora a la sociedad a todas estas personas. Busca su dignidad”.

“También habla de los haters que se dedican a atacarlos. Justamente es lo que vivimos, un mundo de hate. Por eso no tengo redes sociales. No me voy a poner a pelear con cobardes que no te dan la cara y te faltan al respeto sin ninguna razón”.

Libertad Palomo habla de su trayectoria como la primera mujer transexual en el espectáculo

“He trabajado muchos años. No llegué aquí por ser travesti, como lo han hecho otras. Soy una actriz. Antes fui un actor reconocido. He compartido crédito con grandes compañeros, como: Silvia Pinal, Ignacio López Tarso, Héctor Bonilla... Aprendí que hay quienes se dedican a trabajar y otros que solo viven de escándalos”

“Tengo 45 años de carrera, más de 45 obras, 20 telenovelas y 20 películas. Presto mi voz para la cinta Godzilla vs. Kong. Acabo de hacer una villana en otra película”.

“A mí nadie me abrió las puertas en la televisión. Yo estuve 5 años en (la obra de teatro) Aventurera, en la cual hice a ‘Bugambilia’, con Carmen Salinas. Fui 2 años ‘Laisa’, la protagonista en (la telenovela) Los Sánchez, con un rating extraordinario”. Libertad Palomo

“Antes de mí, existió Francis, un travesti que llevó a las familias al teatro Blanquita. Logró que esto que era oscuro en el mundo fuera bien recibido por las familias. Antes de ella, Xóchitl y Jessica Muriel. Ha habido muchas personas en la historia, como Christine Jorgensen (actriz estadounidense transgénero de los años 50)”.

¿Qué dice Libertad Palomo de las comparaciones con Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón?

“No me vengan a decir que esta persona (Wendy Guevara), que salió de un concurso, me abrió las puertas a mí. De lo único de lo que habla es de miseria. Dice: ‘Yo no estudié porque era pobre’. Eso es vergonzoso, porque la educación en México es gratis. No tenías para estudiar, pero sí tenías para drog…, emborracharte y pros…” Libertad Palomo

Sobre la polémica que causó Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar a la mejor actriz por la película Emilia Pérez, dijo: “Esta persona no va a ser recordada porque llegó a los Oscar, sino porque destruyó una película y un trabajo de muchas personas”.

Le preguntamos si entraría a La casa de los famosos y nos dijo: “No voy a mentarme la ma... y tampoco a hacer frijolitos en un programa. Soy actriz. Me pueden encontrar en el teatro, en algún lugar donde cante o en una película digna”.

Para Libertad Palomo, Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón no representan a la comunidad trans

No cree que Wendy y Karla Sofía representen a la comunidad trans. “Ni siquiera son transexuales. Son unos impostores. Hay que ganarse las cosas. A mí me metieron a la cárcel por promover el cambio de género, para que se puedan poner sus nombres de Campanita”.

“Esas cosas las logró una señora que se llama Libertad. Antes nadie podía cambiarse de nombre y género. No digan cosas que no hicieron. Que les vaya como les tenga que ir, pero que no me comparen. Como si yo hubiera surgido de la nada y convertido en estrella por hacerme la chistosa en redes sociales”, concluyó.

¿Quién es Libertad Palomo?

Comenzó su carrera en 1982.

Se dio a conocer como Armando Palomo. Trabajó en varias obras de teatro, películas y telenovelas como ‘ Rosa salvaje’ (1987-1988) y ‘La pícara soñadora’ (1991).

películas y telenovelas como ‘ En 1997 inició su transición y en 2000 se mostró al mundo como realmente quería ser. Se hizo llamar Libertad.

Se hizo llamar Libertad. Dio vida a “Bugambilia” en el musical ‘Aventurera’.

Ya como mujer, recibió su primera oportunidad en la telenovela ‘ Entre el amor y el odio’ (2002) y luego en ‘ Los Sánchez’ (2005), donde dio vida a “Laisa Sánchez”.

Ha hecho más de 20 obras de teatro.

más de 20 obras de teatro. Actualmente se presenta en ‘Los tacones de papá' en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México.

