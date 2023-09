Barby Juárez defiende a Wendy Guevara en medio de su polémica con Libertad Palomo

Barby Juárez asegura que Wendy Guevara es un ejemplo por su historia de vida.

Durante las últimas semanas, Wendy Guevara ha sido tendencia en redes sociales a causa de su guerra de dimes y diretes con Libertad Palomo, quien aseguró que la influencer no fue la primera que abrió las puertas a las personas trans en México a la pantalla chica, dado que ella lo hizo hace varias décadas.

En medio de toda la controversia, Mariana ‘Barby’ Juárez sale en defensa de su excompañera en La casa de los famosos México y exige un alto a todos los ataques en su contra.

“Se me hace triste porque tenemos que ser muy empáticos. Wendy nunca llegó a decir: ‘Soy un ejemplo’. Ella dijo: ‘Si yo puedo ayudar, adelante’. Creo que ella jamás se ha puesto en el papel de: ‘Ay, síganme a mí. Yo lo que hago está bien’”. Mariana ‘Barby” Juárez

Aunque entiende que cada persona tiene su propia opinión, señaló que debe existir un respeto a las decisiones ajenas, mientras no afecten a los demás: “No todos tenemos que estar de acuerdo. Creo que el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Sobre las palabras de Libertad Palomo, afirmó que puede “ignorar” a la Perdida y continuar con su vida, pues volvió a resaltar que siempre ha hablado desde su experiencia de vida.

“Simplemente que cambie la página y no la vea. Wendy jamás dijo: ‘Soy un ejemplo por seguir’. Ella dijo: ‘Soy un ejemplo de que, si queremos, podemos cambiar. Podemos seguir creciendo’. Es una persona que no odia. Es el mayor ejemplo de decir: ‘Hay que perdonar, sanar y seguir avanzando’. No podemos quedarnos atrapados en un pasado oscuro”. Barby Juárez

Hasta el momento, Wendy Guevara o Libertad Palomo no se han pronunciado ante las declaraciones de Barby Juárez.

Wendy Guevara vs Libertad Palomo

El pleito entre Wendy Guevara y Libertad Palomo comenzó cuando la actriz afirmó que la influencer no era un “ejemplo a seguir”, tras el impacto que causó su participación en La casa de los famosos México.

Ante esto, la Perdida dijo que no la conocía, pero aseguró que su opinión no le afectaba: “Yo sé lo que soy, lo que he hecho y lo que diga otra persona, pues las palabras se las lleva el viento. Son palabras y las palabras salen sobrando”, indicó en su momento.

Pese a su respuesta, las cosas escalaron y Palomo dijo que ha recibido amenazas por parte de los seguidores de la celebridad y hasta de la misma Wendy. Por si esto fuera poco, Libertad afirmó que no temía enfrentarse en una pelea física con Guevara para “arreglar sus diferencias”.

Libertad Palomo aseguró que tomará acciones legales por las supuestas amenazas de Wendy y sus seguidores / Francisco Mancera

