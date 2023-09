Gustavo Adolfo Infante le responde a Wendy Guevara con contundente mensaje

Luego de que Wendy Guevara asegurara que no conocía a la actriz Libertad Palomo, Gustavo Adolfo Infante criticó a la influencer leonesa por desconocer a la actriz, quien también forma parte de la comunidad trans.

El conductor y periodista de espectáculos no está de acuerdo con la reacción de Wendy Guevara, quien se le fue encima luego de que Gustavo Adolfo Infante la criticara y le aconsejara prepararse.

“Yo creo que no es ‘enchílame esta gorda y dame tres de sope y dos tortas’; no”, expresó el periodista.

Gustavo Adolfo Infante apareció en Televisa / Facebook: Gustavo Adolfo Infante

Ante el comentario Wendy arremetió con Gustavo Adolfo Infante y le pidió: “No hablen de gente corriente como yo en sus programas. No hablen de gente que no tiene ‘cultura’, de gente que ‘no sabe’. Yo no tengo por qué saber quién es quién, del medio artístico. A mí me vale tres hectáreas de v...., no me importa”, dijo en una transmisión en vivo.

Gustavo Adolfo Infante responde a Wendy Guevara

Por este motivo, Gustavo Adolfo Infante aseguró esta mañana en el programa Sale el sol que Wendy Guevara se ha vuelto muy “intolerante”

“Lo que pasa es que Wendy Guevara es bastante intolerante, de repente una revista dijo que no estaba llenando el Teatro Metropólitan y no dejo entrar a esta revista, yo también dije que no estaba llenando”, dijo.

Cabe resaltar que el evento al que se refiere Gustavo Adolfo, se encuentra en nuestra edición 1388, donde te contamos que Wendy Guevara no dejó pasar a TVNotas a su show Resulta y resalta que ofreció en Teatro Metropolitan, debido a que está molesta por la publicación de Charlotte Lascuráin, quien la señaló de hacer daño a la comunidad LGBTQ+.

Agregó: “No bueno, me dice ‘dónde te encuentre’, como agresiva. Yo digo: Es muy simpática, muy chistosa. Ganó un reality, pero hasta ahí, pero no canta, no actúa, no baila, no produce, no conduce”.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante recordó que la misma influencer reconoció en La casa de los famosos México, que no había terminado la primaria, pero considera que debe prepararse porque esta carrera es muy exigente.

Wendy Guevara presencia trifulca entre vecinos en plena calle / Instagram: @soywendyguevaraoficial

“Y lo dijo ella dentro del reality, que no había acabado ni la primaria lo que yo dije: ‘Ponte a estudiar, prepárate’ porque esta carrera es de aguante y de resistencia”, concluyó Gustavo Adolfo.

