Wendy Guevara rechaza ser parte de la telenovela de Juan Osorio

Desde que estaba en el reality La casa de los famosos México, Wendy Guevara ya tenía sin saberlo, una propuesta de Juan Osorio para actuar en su próxima telenovela de la que se reveló que llevará por nombre: El amor no tiene receta y que apenas compartió en el programa Hoy que será protagonizada por Claudia Martin.

La propuesta para Wendy surgió después de que la misma influencer solicitara al hijo de Juan Osorio en el programa, que su papá le diera trabajo como actriz.

Aunque esto lo dijo de broma, Juan declaraba ante los medios que Wendy tendría su lugar en la telenovela asegurado y una vez que salió del exitoso programa, se reunieron para los pormenores.

Wendy Guevara rechazó la telenovela de Juan Osorio / Vix

En su momento, Wendy manifestó que no se sentía preparada para actuar porque considera que debe estudiar para ello, así que le habrían ofrecido clases de actuación para que pudiera desempeñar el papel.

A través de una transmisión en vivo, Wendy Guevara dijo que no podría aceptar la invitación de Juan Osorio a participar en la telenovela junto a Nicola Porcella y dio sus razones.

Wendy comentó que no quiere quedarle mal al público que ya tiene su entrada para ver su show junto a sus amigas ‘las Perdidas’ y por eso continuará con su gira junto a ellas en lugar de participar en la telenovela.

“No puedo dejar lo que me ha mantenido; no podemos más bien, nosotras ‘las Perdidas’, dejar de hacer los shows que hacemos, de ir a un antro, a un teatro, porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho y que la gente nos lo ha agradecido y que les gusta”, indicó, mostrando que quiere ser fiel a sus seguidores, agregando que: “Las fechas yo ya las tengo pactadas. No creo que me quieran esperar tres meses los empresarios”.

Y continuó: “Si yo me encierro en lo de la telenovela, yo me voy a encerrar tres meses, y estudiando; por eso mis respetos para los actores y actrices que son unos chingones porque se preparan mucho”, destacó.

Finalmente, Wendy explicó que no puede hacer las dos cosas a la misma vez porque sería muy cansado: “Yo también tengo que tener mi espacio, ser yo, porque después toda cansada no voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas, cosas así. Es lo que no quiero que vaya a pasar”.