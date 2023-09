Libertad Palomo acepta el reto de Wendy Guevara: “Nos metemos a un gimnasio y nos damos”

Libertad comentó que hace responsable de lo que le llegue a pasar a todos los fanáticos de Wendy, y a quien haya comenzado todo este circo mediático.

Libertad Palomo no tiene miedo a pesar de las amenazas que ha recibido por parte de fanáticos de Wendy Guevara. Por tal motivo le mandó un mensaje de que acepta el reto para enfrentarse cuando quieran.

Recordemos que hace algunas semanas, Wendy Guevara dijo que ella le está abriendo la puerta a muchas actrices trans. Por lo que Libertad reaccionó diciendo que eso no es verdad. A ella no la representa y mucho menos es actriz trans. Al contrario, es una actriz como tal. Y ha sido objeto de amenazas en su contra.

En entrevista exclusiva para TVNotas, Libertad dijo respecto al pleito que se ha creado en torno a Wendy Guevara y ella:

“Yo solo quiero terminar con este circo mediático que se armó en torno a esta persona. Yo lo único que hice es dar mi opinión donde ella no abrió ninguna puerta a ninguna actriz trans. Tengo más de 42 años de carrera y antes que yo estuvo Francis. Y después ya vengo yo; además, yo no soy actriz trans. Por lo cual les pido que de aquí en adelante se dirijan a mí con respeto llamándome actriz”.

Libertad Palomo acepta reto de Wendy Guevara / Francisco Mancera

Además, contó que estas amenazas que ha recibido no le dan miedo. Simplemente hace responsable a los fanáticos de Wendy y a quienes han creado este circo mediático. Incluso tomará cartas en el asunto con la policía cibernética.

Al preguntarle sobre si tomará acción legal por estar en peligro su integridad, Libertad respondió: “Sí lo voy a hacer. Porque tengo todas las pruebas. Sin embargo, no sé cómo se enteraron quién es mi abogado a quien también amenazaron. Por eso no llegó a la conferencia que teníamos hoy”.

Sobre el reto que le enviaron donde le dijeron que iban a arreglar sus diferencias el día que se la topara de frente, comentó:

“Acepto el reto, donde quiera, como quiera, y cuando quiera. Nos metemos a un gimnasio y ahí platicamos y después nos damos. Yo siempre he practicado ejercicio y me encanta el box. Entonces, pues, acepto el reto”. Libertad Palomo

Libertad Palomo acepta reto de Wendy Guevara / Francisco Mancera

Al cuestionarle si le gustaría arreglar las cosas como personas civilizadas mencionó: “Yo no tengo por qué hablar con ella nada. No me interesa verla ni conocerla”, finalizó.