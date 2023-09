Paola Suárez arremete contra Libertad Palomo tras la fuertes críticas a Wendy Guevara

La polémica entre Libertad Palomo y Wendy Guevara continúa luego de que Palomo, mujer transexual, se lanzó en contra de ‘la Perdida’ y se negó a reconocer su impacto en la televisión.

Libertad ocupó sus redes sociales y comentó que Guevara no es la primera mujer trans que comenzó a hacer algo por la comunidad.

“No, yo creo que llegaron 30 años tarde a la fiesta. El primer cambio de nombre y de género en este país lo realicé yo, cosa que me llevó incluso a estar en la cárcel. Ahora es legal que pueda existir una Wendy en la televisión”, comentó Palomo.

Tras estos señalamientos Wendy Guevara reveló que no tiene “el gusto de conocerla”. Con una sonrisa, agregó: “Yo le mando muchas bendiciones y qué padre que se enfoque en mi vida. Yo sé lo que soy, lo que he hecho y lo que diga otra persona, pues las palabras se las lleva el viento. Son palabras y las palabras salen sobrando”.

Paola Suárez arremetió contra Libertad Palomo / Instagram

Pero las cosas no terminaron ahí pues Libertad tachó a Wendy Guevara de ‘corriente’ y ‘vulgar’, por lo que quien salió a su defensa fue su amiga Paola Suárez.

Paola ocupó sus redes sociales para arremeter contra la actriz de telenovelas: “¿Qué te cala de Wendy? Si Wendy no terminó la primaria, ¿a ti qué te importa? Yo me quedé en primero de prepa. ¿Te arde lo que ella está logrando?”.

‘La Perdida’ aseguró que se iba meter en la polémica para defender a su amiga: “Porque quiero, por mis hue… y porque es mi amiga. Así de claro te lo voy a decir”.

La influencer mencionó que sí le duele mucho que Wendy está triunfando en poco tiempo y ella no lo haya logrado.

“Dices que no estudió y que se vaya a la primaria. Tienes todo el derecho de decírselo, ningún problema, pero ¿qué te cala? Ella está logrando muchas cosas que tú no lograste.” Paola Suárez

“Tú tienes tu trayectoria, tú tienes tu carrera e hiciste muchas cosas, que no quiero entrar en temas porque ya vi varias cosas que hiciste. Aquí el tema es lo de Wendy, lo que le estás diciendo, tu ardor”.

Paola Suárez aplaudió todo lo que hizo en su momento Libertad Palomo: “Sí está muy bien lo que hiciste en tu tiempo. Las chicas trans que caminaron para nosotros poder correr. Ahorita podemos salir maquilladas. Yo puedo salir operada, salir con el nombre de Paola. Sé que hiciste lo que hiciste, pero no te tienes que atacar por lo que Wendy dice o hace”.

“Ahorita no existe tanto el bullying como existía antes. Ahorita las redes nos abren más los ojos. Entonces digo que cuando te hablen de Wendy deberías callarte el hocico. Si no te cae una persona, evito hablar de ella y listo”. Paola Suárez

Paola Suárez defiende a su amiga Wendy Guevara y le responde a Libertad Palomo. pic.twitter.com/FfCcrhpweT — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2023

La creadora también dejó en claro que no conocía a Libertad hasta que comenzó a meterse con su amiga Wendy Guevara: “Imagínate, le preguntas a una persona de 18 años también de la comunidad y no te conoce. Conoce a Wendy. Estás en otro mundo, otra época. Yo creo que te conoce gente de 50-60 años de tu trayectoria, de tu mundo, de tu época. Cuando te hablen de Wendy, yo diría que no contestes nada”.

Finalmente, Paola le pidió que ya no critiquen más a Wendy:

“Se respeta lo que hiciste y deshiciste, pero nosotras nada más le estamos poniendo la cereza al pastel. Y si te cala lo que está haciendo Wendy, no es nuestro problema. Ponte pomada para las quemaduras. Con eso te voy a decir todo. Ya basta para toda esa gente que habla de Wendy”. Paola Suárez