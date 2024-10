Víctor García ¿culpa a la telenovela ‘Los Sánchez’ de truncar su carrera musical?

El actor y cantante Víctor García, recordado por su participación en la telenovela “Los Sánchez”, ha reflexionado recientemente sobre el impacto que este proyecto tuvo en su carrera musical.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, el exacadémico compartió los desafíos y las oportunidades que se presentaron en esa etapa de su vida.

Recordemos que Víctor García tuvo un exitoso paso por “La academia”, primera generación. García se consolidó como una figura prometedora en el mundo del espectáculo. Sin embargo, fue su participación en “Los Sánchez” lo que lo catapultó a la fama en el ámbito de la actuación. La telenovela, que se estrenó en 2004, se convirtió en un éxito rotundo y demandó una dedicación casi exclusiva por parte de su elenco.

Ahora García habla de cómo su destino pudo haber tomado otro rumbo y le hubiera gustado más que ser actor.

Víctor García “mi carrera se truncó realmente”

La decisión de priorizar la actuación sobre la música fue una encrucijada difícil para García. Por un lado, la telenovela le brindó la oportunidad de explorar un nuevo facet de su talento y de alcanzar una mayor popularidad. Sin embargo, por otro lado, significó un alejamiento de su primera pasión: la música.

“Mi voz contaba no solo como cantante. Mi carrera se fue yendo a la actuación. Tuve otros protagónicos, otros proyectos como ‘Corazón en condominio’, tuvimos ‘Los Sánchez’ que fue después de “Dos chicos de cuidado”. Ahí fue donde mi carrera se truncó realmente, musicalmente”, platicó.

García aseguró que aunque su voz tiene presencia en la escena musical, el confinamiento dentro del set lo llevó a desprenderse de la música.

Al comparar ambas experiencias, García concluyó que la música es donde realmente se siente conectado con su público.

“Toda esta parafernalia es muy bonita, pero lo que sí es que no sentía la retroalimentación. Cuando estoy en el escenario, con mi público, siento esa interacción. Es parte de tu vida. Es tu hábitat. Si no hay gente, no hay réplica. Acá estábamos encerrados con las cámaras, pero para mí todo era más frío”, finalizó.

Los Sánchez: Una comedia familiar que conquistó al público

La telenovela mexicana “Los Sánchez” fue una producción que cautivó al público a principios de los años 2000 gracias a su humor, sus personajes entrañables y su trama llena de situaciones cómicas y conmovedoras.

La historia gira en torno a Tito Sánchez, un hombre sencillo y bondadoso que trabaja como repartidor de frutas y verduras en el mercado de La Merced. De manera inesperada, Tito se convierte en el presidente de un importante corporativo, lo que le lleva a enfrentar una serie de desafíos y a descubrir un nuevo mundo lleno de lujos y complicaciones. A pesar de los cambios, Tito siempre mantiene su esencia y sus valores familiares, lo que lo convierte en un personaje querido por el público.

La historia de Tito Sánchez era una mezcla de comedia, drama y romance, lo que la hacía atractiva para un amplio público.

