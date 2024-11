En el programa ‘Montse & Joe’, la tanatóloga Gaby Islas Pérez, acompañada de Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Nicola Porcella, Alexis Ayala y Víctor García, profundizó en el delicado tema de ‘la muerte del amor’. Islas Pérez destacó que la pérdida de la comunicación y la constante búsqueda de defectos son claros indicios de que una relación se está deteriorando.

Ante la inquietud de Nicola Porcella sobre si una relación así tiene salvación, Gaby respondió: “Buena pregunta. Si es un enfermo terminal, podemos intentar salvarlo, pero si ya está muerto, muerto está.”

Monserrat fue la que preguntó cómo era posible darse cuenta entre una situación y la otra y Gaby contestó: “Creo que cuando imaginamos nuestro futuro y no podemos concebirlo sin esa persona, o si la idea de perderla nos causa más angustia que tranquilidad, todavía hay algo salvable. Pero si ya dices: ‘Ay, no ya, por favor, gracias que ya no esté’. Ya no hay nada que salvar ahí"

Lee: Víctor García confirma que es padre a lado de una fan en una incómoda entrevista en Sale el sol

Víctor García confiesa haber sentido náuseas cuando le dijeron “te amo”

La conversación tomó un giro personal cuando Montserrat Oliver invitó a la audiencia a compartir sus inquietudes. Una de las preguntas más recurrentes giró en torno al fenómeno del ‘ghosting’, esa práctica cada vez más común de cortar la comunicación de manera abrupta y sin explicación a través de mensajes.

Nicola sorprendió a todos al admitir que él mismo ha practicado el ‘ghosting’. Confesó que no se siente cómodo terminando las relaciones de manera directa, por lo que a veces prefiere desaparecer.

Lo que más impactó fue la confesión de Víctor García, quien reveló en una ocasión ante una declaración de amor le provocó una reacción física inesperada. Admitió sentir malestar ante la expresión tan intensa de afecto.

“En lo personal, quiero confesar algo: en una relación, me han dicho ‘te amo’ y, con mucho respeto lo digo, he llegado a sentir hasta náuseas” Víctor García

Te puede interesar: Víctor García no sabe si la guerra entre Myriam y Toñita es verdad o es mera ficción

Añadió: “Escuchar a alguien que va por un camino en el que yo no voy. Desde ese momento, hago una reflexión: ‘Entonces, ¿por qué estás haciendo eso?’ Si creemos en el karma o en que todo se regresa, tal como lo sentimos, se va a regresar.”

Yolanda Andrade, siempre directa, concluyó que es fundamental establecer los límites y expectativas desde el principio de una relación para no caer en despedidas abruptas o en sentimientos que no van a ser correspondidos y todos estuvieron de acuerdo.

Mira: Víctor García ¿culpa a la telenovela ‘Los Sánchez’ de truncar su carrera musical?

Víctor García confirma que es padre a lado de una fan en una incómoda entrevista en Sale el sol

En una reciente entrevista en “Sale el Sol”, Víctor García se vio envuelto en un incómodo momento al ser cuestionado directamente sobre su paternidad. El periodista Gustavo Adolfo Infante confrontó al cantante sobre un rumor que circulaba desde hacía tiempo, preguntándole si ya era padre. Víctor, visiblemente nervioso, intentó evadir la pregunta, argumentando que reservaría ese momento especial para compartirlo con su público en el momento adecuado.

Sin embargo, ante la insistencia de Infante, el cantante finalmente reconoció ser padre. A pesar de su deseo de mantener su vida personal en privado, Víctor admitió que esta nueva etapa ha transformado por completo su vida, tanto a nivel personal como profesional. Confesó sentirse abrumado por la emoción de ser padre y destacó la importancia de este nuevo capítulo en su vida.

A pesar de confirmar la noticia, Víctor García dejó claro que prefiere compartir los detalles de su paternidad en un momento más especial y personal. El cantante expresó su deseo de reservar este acontecimiento importante para un espacio más íntimo con sus seguidores, en lugar de hacerlo en una entrevista pública. A pesar de la presión mediática, Víctor prioriza su vida privada y busca proteger su intimidad y la de su familia.

Cabe destacar que en enero, la revista TVNotas había dado a conocer en exclusiva que Víctor García había tenido una hija con una fan. Según personas cercanas al cantante, esta fan lo seguía a todos lados, lo que eventualmente llevó a una amistad que se transformó en una relación más cercana.

“Como es una mujer guapa, él le propuso que se fueran a vivir juntos y que tuvieran un hijo. Y ella aceptó", reveló una fuente cercana.

La pareja vivió la pandemia en total discreción, y fue durante ese tiempo que nació su hija. Sin embargo, a pesar de estar en una de las etapas más felices de su vida, Víctor ha decidido mantener su paternidad fuera del ojo público.