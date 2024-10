Víctor García confirma que es padre a lado de una fan en una incómoda entrevista en Sale el sol

Víctor García, exintegrante de la primera generación de La academia, finalmente confirmó que es padre, aunque el anuncio no fue tan planeado como habría querido.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa matutino Sale el sol, el cantante fue confrontado sobre su vida personal y su paternidad, algo que ha mantenido en secreto desde hace dos años.

El incómodo momento surgió cuando Infante le preguntó directamente si ya era padre, lo que llevó a Víctor a intentar evadir la cuestión. “Es algo que estoy reservándoselos para un momento muchísimo más especial”, comentó el cantante, visiblemente incómodo.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista, terminó por aceptar lo que ya era un rumor ampliamente conocido en el mundo del espectáculo.

Un cambio profundo: “Mi vida ha cambiado por completo”, admite Víctor García

Aunque Víctor García ha preferido mantener su vida personal en privado, en la reciente entrevista admitió que ser padre ha transformado su vida.

“Esto que me acaba de suceder ha cambiado mi vida por completo, mi vida personal y mi vida laboral”, confesó. A pesar de su deseo de no hablar del tema públicamente, no pudo evitar transmitir lo importante que ha sido esta nueva etapa para él.

Víctor destacó que quiere reservar el momento para compartirlo en un espacio más especial con su público: “Estamos en un medio donde todo se sabe, pero permítanme, quiero reservarlo para algo especial”, agregó el cantante.

Esta declaración deja en claro que, aunque no desea que los reflectores se centren en su vida privada, su paternidad es algo que lo llena de alegría y satisfacción.

La historia de amor detrás de su paternidad Víctor García y su relación con una fanática

En enero, la revista TVNotas había dado a conocer en exclusiva que Víctor García había tenido una hija con una fan. Según personas cercanas al cantante, esta fan lo seguía a todos lados, lo que eventualmente llevó a una amistad que se transformó en una relación más cercana.

“Como es una mujer guapa, él le propuso que se fueran a vivir juntos y que tuvieran un hijo. Y ella aceptó", reveló una fuente cercana.

La pareja vivió la pandemia en total discreción, y fue durante ese tiempo que nació su hija. Sin embargo, a pesar de estar en una de las etapas más felices de su vida, Víctor ha decidido mantener su paternidad fuera del ojo público.

“No es que sea falso. Creo que no es el momento de hablar de eso”, declaró en una entrevista anterior, enfocando su atención en su carrera musical.

Aunque Víctor ha sido reservado con su vida personal, en enero fue captado junto a su familia, lo que confirmaba los rumores de su paternidad. Salió de un centro comercial acompañado por la madre de su hija, con quien mantiene una buena relación.

“Se llevan bien y la cuida en todos los aspectos”, afirmó una fuente cercana al cantante.

Víctor ha mantenido su vida privada alejada de las redes sociales y de los medios, subiendo contenido ocasionalmente en sus plataformas. Su decisión de mantener su paternidad en secreto parece estar en línea con su deseo de proteger a su familia del escrutinio público.

