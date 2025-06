Ricardo O’Farrill pensó en “desvivirse” tras brote psicótico, pero Adame y Alerta aeropuerto lo inspiraron

Ricardo O’Farrill, uno de los comediantes más populares y polémicos del stand up mexicano, volvió a ser noticia al compartir el episodio más oscuro que ha enfrentado en su vida.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el humorista habló sin filtros sobre lo que ocurrió después de aquel escándalo en la boda de Mau Nieto, donde comenzó una serie de eventos que lo llevaron a tocar fondo.

Ricardo O’Farril celebró que está cumpliendo poco más de dos años de sobriedad tras el fuerte escándalo que protagonizó en la boda de Mau Nieto / Redes sociales.

Mira: Mau Nieto sigue sin perdonar a Richie O’Farrill: “Para mí es doloroso que se haya hablado mal de la boda”

¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill desde la boda de Mau Nieto?

El origen de esta tormenta se remonta a abril de 2023, cuando Ricardo O’Farrill acudió a la boda de su colega Mau Nieto. Lo que parecía un evento feliz terminó convirtiéndose en el detonante de una crisis. Tras esa fiesta, Ricardo hizo una serie de transmisiones en vivo en sus redes sociales donde arremetió contra varios compañeros del medio, como Daniel Sosa y Mau Nieto, acusándolos de actitudes y hechos que, hasta ese momento, se mantenían en el ámbito privado.

Sus palabras incendiaron las redes y lo colocaron en el centro de la polémica. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que esas declaraciones se dieron en el marco de un brote psicótico derivado del consumo de sustancias.

Fue el propio Ricardo quien más tarde reconoció que lo ocurrido fue el reflejo de un estado mental alterado y de problemas que no había sabido atender a tiempo. Las consecuencias no se hicieron esperar: perdió amistades, contratos, y fue blanco de duras críticas, lo que lo sumió en un espiral de culpa y dolor.

Mau Nieto responde a Ricardo O’Farrill / Instagram: @richieofarril @maunieto

Ve: Richie O’Farrill se burla de la detención del Shocker; lo tunden en redes y elimina su post

¿Por qué Ricardo O’Farrill pensó en quitarse la vida?

En su charla con Gustavo Adolfo Infante, Ricardo O’Farrill se mostró vulnerable al recordar lo que pasó en los días más oscuros de esa crisis. El comediante admitió que los pensamientos de muerte llegaron a su mente, aunque decidió no llevarlos a cabo. Fue gracias a una poderosa frase de Odín Dupeyron que pudo reflexionar y detenerse antes de cometer una tragedia.

“Me cruzó por la cabeza, porque nunca lo consideré, desvivirme. Hay una frase hermosa de Odín Dupeyron que dice: ‘Es una solución permanente para un problema temporal’. Vale la pena quedarse”, expresó Ricardo, dejando en claro que encontró en esas palabras un ancla para no rendirse.

Ricardo explicó que, aunque esos pensamientos lo rondaron, decidió no seguir adelante con ellos por el amor a su familia. “No, me pasaba por la cabeza, pero no tenía el valor, por el poder de esta frase y porque yo sabía todo el daño que le había hecho a mi familia. No podía darme el lujo egoísta de hacerles más daño”, compartió con una honestidad que conmovió a su audiencia.

Así lo contó Ricardo O’Farril:

Lee: Ricardo O’Farrill confiesa que le rogó a su novia para que saliera con él tras su crisis de salud mental

¿Qué lo ayudó a Ricardo O’Farrill a salir adelante tras el brote psicótico?

Con el estilo que lo caracteriza, O’Farrill no perdió el sentido del humor ni en medio del relato de su tormenta emocional. Relató que buscó motivos insólitos para seguir, entre ellos un famoso programa de televisión y el polémico Alfredo Adame.

“En mi peor momento me senté y dije: ‘Lo que más me va a servir es este programa que se graba en todo el mundo, incluso en México, llamado Alerta aeropuerto, porque incluso en el peor momento de tu vida, nunca vas a estar peor que el guatemalteco que trae 2 kilos de (sustancias tóxicas) metidos en el cu… que acaban de agarrar frente a unas cámaras’”, dijo entre risas, logrando darle un giro de humor a un tema tan delicado.

Además, mencionó que veía en Alfredo Adame un ejemplo peculiar de resiliencia: “Esa será mi motivación, esa y Alfredo Adame, porque a mí me abrazaban en la calle y me decían: ‘Eres muy fuerte’ y a Alfredo Adame se lo madrean en la calle”, para O’Farrill este ejemplo fue definitivo, pues aseguró que sin importar lo que Alfredo Adame hiciera o le hicieran, siempre sacaba provecho para salir avante, por lo que lo tomó como inspiración para que, a pesar de las críticas, él hiciera lo mismo.

Ricardo O’Farrill fue reportado como desaparecido por un familiar / Instagram: @richieofarrill

Mira:Famoso mexicano regresa a los escenarios tras brote psicótico por consumo de sustancias

¿Cuál es el estado de salud actual de Ricardo O’Farrill y qué planes tiene?

Después de este episodio, Ricardo O’Farrill decidió entrar en un proceso de rehabilitación para enfrentar sus adicciones y cuidar su salud mental. El comediante ha compartido que sigue trabajando en su recuperación y que, aunque el camino no ha sido fácil, está decidido a reconstruir su vida y su carrera.

Su paso por centros especializados y el apoyo de su familia han sido claves en esta etapa. Ricardo no ha dudado en usar su experiencia para alentar a otros a buscar ayuda cuando la necesiten y romper los tabúes alrededor de los problemas de salud mental.

Hoy, O’Farrill planea volver a los escenarios, aunque con una nueva perspectiva. Quiere que su regreso al stand up no solo sirva para divertir, sino también para dejar un mensaje de esperanza y resiliencia a quienes, como él, han estado al borde del abismo.