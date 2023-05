Mau Nieto rompe el silencio sobre acusaciones de Ricardo O’Farrill: “no es un santo”

Hace una semana, Ricardo O’Farrill hizo transmisiones en vivo haciendo polémicas declaraciones sobre muchos comediantes, luego de que le negaran el acceso a la tornaboda de Mau Nieto y haber tenido un problema con Daniel Sosa en la fiesta.

A unos días de este momento en el que también él se vio involucrado en las acusaciones de Ricardo, Mau Nieto respondió a las declaraciones de su amigo que ventiló algunas conversaciones que tuvieron donde lo acusó de amenazarlo y además lo señaló de supuestamente haber dr*gado a una mujer junto a Daniel Sosa en el pasado.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Mau Nieto escribió, “contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto”, comenzó.

Mensaje de Mau Nieto sobre la polémica con Ricardo O’Farrill / Instagram: @maunieto

Entonces el recién casado indicó, “Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento”, pues en un mensaje difundido por Richie, se puede leer que Mau le dice que lo invitaron “por lástima”.

El comediante continuó diciendo, “(Ricardo) llegó en un estado deplorable, no soy un experto ni voy a afirmar en que venía dr*gado, pero llegó muy agresivo. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa, me amenazó".

Ricardo O’Farrill se ha dejado ver muy furioso en redes sociales y ha dado información sobre comediantes a través de transmisiones en vivo, por lo que su familia y amigos le dieron atención médica / Instagram: @richieofarrill

Según Mau, cuenta con pruebas que no difundirá y también reveló lo que le respondió al respecto, “tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté: ‘A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza’. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo”.

“No es un santo”, advirtió, diciendo también que “fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó".

Según el comediante, Ricardo tiene una enfermedad y él le ofreció y le ofrecerá su apoyo, pese a la controversia, “Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está muy enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quiso. Aquí estaré cuando salga del hospital. Como siempre. Aquí estaré cuando hable mi*rda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore”, finalizó.