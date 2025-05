Nodal revela secuelas de 4 accidentes automovilísticos y también destapa que toma terapia: VIDEO

Christian Nodal está de estreno con un nuevo disco por lo que se ha mantenido muy activo en entrevistas y encuentros con la prensa. Durante una charla reciente con Paul Stanley para ‘Hoy’, Nodal reveló que a sus 26 años lidia con problemas físicos y mentales. ¿Qué dijo?

Nodal cierra bocas con su inglés; ¿se va a Estados Unidos? / Captura de pantalla de ig: @nodal

Te puede interesar: Ángela Aguilar revela que bajó 10 kilos por ansiedad; ¿debido a las críticas?

Nodal sufre secuelas por accidentes automovilísticos

En una entrevista con Paul Stanley para el programa ‘Hoy’, como parte de la promoción de su nuevo disco, a Christian Nodal le preguntaron acerca de su rutina diaria cuando no tiene presentaciones. El intérprete de ‘Adiós amor’ confesó que se despierta al mediodía y una de las primeras cosas que hace es tomar un masaje debido a secuelas por lesiones físicas:

“Me veo más o menos joven, pero yo tengo muchos problemas en la pierna, en la espalda alta y la espalda baja, entonces sí tengo que mantenerme con una masajista”.

El hijo del fallecido conductor Paco Stanley, le preguntó al esposo de Ángela Aguilar a qué se deben esos problemas físicos y el cantante confesó que ha experimentado 4 choques automovilísticos, además de agregar que se ha caído y sufrido otros accidentes en conciertos, por lo que necesita tomar masaje para calmar las molestias por dichas lesiones.

Nodal le confiesa a Paul Stanley secuelas de accidentes automovilísticos / Captura de pantalla de Youtube: ‘Hoy’

No te pierdas: Ángela Aguilar confirma que Christian Nodal odia a los perros: ¿Sí golpeó a mascota de Belinda?

Nodal admite que toma terapia psicológica

Por otro lado, frente a las constantes polémicas y escándalos a los que Christian Nodal está expuesto constantemente, el intérprete de ‘X perro’ reveló que en los últimos años ha recurrido a la terapia psicológica, particularmente de la rama del psicoanálisis, para tratar su salud mental.

De acuerdo con Nodal, la terapia está estigmatizada en su lugar de origen en Caborca, Sonora, pues usualmente se cree que recurrir a la atención psicológica es como “ir al loquero”. Sin embargo, desde hace unos tres años el cantante se dio una oportunidad con la terapia:

“En Sonora, el psicólogo era como el loquero, pues era hasta que no estás loco, hasta que ya te pasó algo muy malo tienes que ir a terapia. Cuando yo descubrí la terapia no hace mucho, hace tres años, me ayudó un montón a sobrellevar muchas cosas, aprender a analizar y todo”.

Además de revelar que toma terapia, el intérprete de ‘El amigo’ compartió que realiza otras actividades en su tiempo libre para despejarse como pintura, cocina, composición con su guitarra o ir al gimnasio.

Lee también: ¿Christian Nodal envío un cactus Belinda en 2024? Flores de ‘el Patrón’ destapa bomba

Nodal estrenó nuevo disco '¿Quién más como yo?’ y se defiende de haters

En la entrevista con Paul Stanley, Nodal detalló que en su nuevo disco toca de lleno temas de desamor: “Viene música muy dolida, viene música de ‘mariacheño’”. Igualmente señaló que en el nuevo álbum realiza diferentes colaboraciones que pasan por otros géneros como el tumbado, junto a Netón Vega o Tito Doble P, primo de Peso Pluma, por lo que confesó que fue un reto adaptarse a ese nuevo estilo.

Nodal estrenó su nuevo disco: '¿Quién más como yo?’, el pasado 22 de mayo y acompañó su lanzamiento con un contundente video en redes sociales en el que se sincera y de cierta manera responde a las críticas que ha recibido en los últimos meses:

“Fui el perro, el amigo, el que amó sin pedir nada a cambio. Fui el que te dijo alguna vez, sé feliz por mí, mientras se rompía por dentro, pero también soy el que no se rinde, el que aprendió que está bien v... ser uno mismo, sin filtros ni disculpas, el que te mira de frente y te dice: ‘¿Quién más como yo?’” Christian Nodal

En ese mismo álbum, además de dedicar directa o indirectamente algunos de sus temas a personas como su esposa Ángela Aguilar o su expareja Cazzu, Nodal aprovechó para mandar un mensaje contundente a todas las personas que lo critican con su nuevo tema: ‘Ni se metan’, el que va directo al grano:



¿Quién les preguntó?,

¿Quién pidió su opinión?,

Porque claramente no fui yo”.

Christian Nodal "¿Quién?,¿Quién les preguntó?,¿Quién pidió su opinión?,Porque claramente no fui yo”.

El nuevo disco de Nodal ya está disponible en formatos físicos y plataformas de streaming y próximamente continuará con su gira ‘Pa’l cora tour 2025, incluyendo fechas por Estados Unidos.