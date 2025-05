Nodal arremete contra chismosos en su nueva canción: “Ni se metan, ¿Quién les preguntó?”

Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán desde hace ya más de un año cuando se separó de Cazzu y posteriormente comenzó un romance con Ángela Aguilar que terminó hasta en boda. El cantante se ha visto sometido al duro escrutinio del ojo público; no obstante, con el estreno de su nuevo disco '¿Quién más como yo?; parece que esta vez aprovechó para desahogarse en una nueva canción en la que le tira a todos los que le critican. ¿Qué dice?

Nodal estrena nuevo disco '¿Quién más como yo?’

Christian Nodal, conocido por sus polémicas del último año, también es un ícono del regional mexicano y, sin importar sus escándalos, lo cierto es que a nadie le es indiferente, pues ha sabido posicionarse como una de las mayores figuras musicales en México.

En esta ocasión, el cantante sonorense entrega un nuevo disco que durante los últimos meses prometió sería una declaración total de lo que es él y su vida actualmente, pues de hecho lleva por título: '¿Quién más como yo?’. En un video promocional que compartió en sus redes por el estreno del álbum, se le escucha sincerarse y responder de algún modo a las duras críticas que ha enfrentado:

“Por ahí dicen que uno nace solo, pero yo nací acompañado de un rugido en el pecho, con historias que no se lloran, se cantan, con cicatrices que no se esconden, se presumen. Fui el perro, el amigo, el que amó sin pedir nada a cambio. Fui el que te dijo alguna vez, sé feliz por mí, mientras se rompía por dentro, pero también soy el que no se rinde, el que aprendió que está bien v... ser uno mismo, sin filtros ni disculpas, el que te mira de frente y te dice: ‘¿Quién más como yo’”. Christian Nodal

El intérprete de ‘Adiós amor’ dio una pequeña probada en los últimos meses de lo que sería su nuevo disco con sencillos como ‘El amigo’, ‘Amé', o ‘X perro’. En todas ellas, los usuarios de redes encontraron lo que serían indirectas o declaraciones directas hacia personas de su pasado y presente, es decir, su expareja Cazzy y su actual esposa Ángela Aguilar.

Según un video difundido por ‘La mejor 97.3 FM’, Nodal señaló durante la presentación de su nuevo disco que este está dedicado a toda la gente y sus historias, pues todos comparten experiencias de amor y desamor, temas que son el eje central de '¿Quién más como yo?’

¿Nodal dedica canción a ‘chismosos’?

El nuevo disco de Christian Nodal '¿Quién más como yo?’ se compone de 12 canciones, en las cuales se encuentran colaboraciones tanto en composición como interpretación, junto a artistas como Alfredo Olivas, o Tito Doble P.

Como se dijo, según internautas, Nodal ya ha mandado indirectas a su expareja Cazzu en canciones como ‘El amigo’; o dedicatorias directas como en ‘Amé' para su esposa Ángela Aguilar. Sin embargo, una de sus nuevas canciones podría ser un mensaje contundente para todas las personas que se han metido en su vida y no han dejado de criticarlo.

Se trata de ‘Ni se metan’, que desde el título ya resulta una advertencia directa. La letra de la canción inicia así y lo dice todo:



¿Quién les preguntó?,

¿Quién pidió su opinión?,

Porque claramente no fui yo”. Letra de ‘Ni se metan’, canción de Christian Nodal "¿Quién?,¿Quién les preguntó?,¿Quién pidió su opinión?,Porque claramente no fui yo”.

Lo cierto es que la vida amorosa de Christian Nodal parece haber tomado el mayor foco de su imagen pública, motivo por el cual el cantante, que en meses pasados ya expresó su descontento con la prensa, aprovechó esta canción para hacer una declaración directa hacia sus detractores o ‘haters'.

La canción está narrada desde la perspectiva de alguien que sufre por un amor y arremete contra quienes le critican: “Si todo el tiempo me acuerdo de sus besos que les valen, muy mi pedo”. Nodal no se ha pronunciado al respecto, pero quizá no haga falta, pues ‘Ni se metan’, al igual que sus sencillos pasados, habla por sí sola.

Cronología de escándalos de Christian Nodal

Los escándalos de Christian Nodal se remontan a varios años atrás y han estado sujetos esencialmente a sus relaciones amorosas. Ahora él se defiende y hace una declaración directa, por lo que vale la pena recordar su las polémicas que alimentaron su nuevo disco: