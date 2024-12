Ángela Aguilar, Nodal y la polémica: ¿Qué hay detrás de las acusaciones de infidelidad?

En el centro de las conversaciones recientes en redes sociales se encuentra la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. La repentina separación del cantante con la reggaetonera Cazzu, seguida de su matrimonio con la joven integrante de la dinastía Aguilar, ha generado una ola de especulaciones y controversias.

El tema que ha captado mayor atención es la supuesta infidelidad de Nodal, acusación que el cantante ha desmentido enfáticamente. En medio de este escándalo, usuarios de internet han desenterrado un video donde Ángela Aguilar expresa su rechazo hacia las personas infieles, calificando el acto como algo que le genera “asco”.

Estas declaraciones han intensificado el debate y generado nuevas interpretaciones sobre la relación entre los tres artistas.

La cronología del escándalo: Desde la ruptura con Cazzu hasta el matrimonio con Ángela Aguilar

Todo comenzó en mayo, cuando Christian Nodal anunció oficialmente su separación de Cazzu, con quien mantenía una relación de dos años y compartía una hija.

Este anuncio fue seguido, apenas dos semanas después, por la revelación de su romance con Ángela Aguilar. La rapidez de estos eventos desató especulaciones sobre un posible inicio de la relación entre los cantantes mientras Nodal aún estaba con Cazzu.

Un mes después de confirmar su noviazgo, Nodal y Ángela sorprendieron al público al casarse en una íntima ceremonia en Cuernavaca. Este acelerado desenlace alimentó aún más los rumores de infidelidad, aunque el intérprete de “Adiós amor” ha negado rotundamente tales acusaciones.

Por su parte, Cazzu, quien inicialmente optó por el silencio, rompió su postura reservada tras unas declaraciones de Ángela que parecían implicar que la reggaetonera estaba al tanto del romance antes de su anuncio público.

“Me sorprendió obviamente porque yo a ella la conocía, ya había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. Yo no sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere”, comentó la argentina, dejando entrever su descontento.

El video viral de Ángela Aguilar y su postura sobre la infidelidad

En medio de esta controversia, un antiguo video de Ángela Aguilar resurgió en redes sociales. En él, la cantante deja clara su postura sobre la infidelidad, un tema que asegura rechazar categóricamente.

“A mí se me hace que la gente que es infiel, es primero mala persona, segundo no se controla, tercero no tiene los pantalones para decir: ‘Oye, voy a cortar contigo, porque ya no me atraes, o me atrae otra persona’”, expresó Ángela en una entrevista.

La cantante no se detuvo ahí y añadió: “No sé, estoy en contra de esa cosa, pero siempre me da como asquito. La gente que hace eso me da como asquito”. Estas palabras, ahora revividas en el contexto del escándalo, han generado reacciones encontradas entre los seguidores de los artistas.

Las redes sociales reaccionan: ¿Apoyo o críticas?

La polémica ha dividido las opiniones en redes sociales. Mientras algunos apoyan a Ángela y Nodal, argumentando que no hay pruebas concretas de infidelidad, otros se solidarizan con Cazzu, quien ha sido vista como la principal afectada en esta situación.

Por un lado, usuarios destacan la aparente contradicción entre las declaraciones pasadas de Ángela y la rapidez con la que inició su relación con Nodal. Por otro, seguidores defienden que el amor entre la pareja es genuino y que los rumores no deberían opacar su felicidad.

El video viral ha servido para alimentar el debate sobre las acciones y decisiones de los involucrados. Aunque Nodal ha desmentido los rumores de infidelidad, las especulaciones no cesan, y los comentarios en redes muestran cómo esta controversia ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un tema de interés público.