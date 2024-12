Ángela Aguilar soltó tremenda declaración, la reviven en redes y la tachan de “narcisista”, VIDEO

Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las mujeres más jóvenes y talentosas de la industria. Poseedora de una voz impactante, ha posicionado sus temas como autenticos hits. Sin embargo, su carrera se llenó de escándalos y críticas por su noviazgo y ahora matrimonio, con Christian Nodal.

Desde que la hija de Pepe Aguilar oficializó su relación sentimental con ‘el Forajido’, al poco tiempo que él terminó su noviazgo con Cazzu, la joven no ha dejado de ser blanco de malos comentarios en las redes sociales.

Eso no es todo, la cantante ha enfrentado algunos tragos amargos por la misma razón. Recordemos que declaró en una entrevista que todos los involucrados en su relación con Nodal estab enterados de su romance y que nadie salió lastimado. Despues de eso, Cazzu, la ex de Christian, la desmintió y dijo que ella no estaba enterada. A los días, la hija de Pepe Aguilar en los Kids’ choice awards fue abucheada.

Ángela Aguilar

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su belleza como mujer?

Ahora, la intérprete de ‘Gotitas saladas’ se volvió tendencia por las declaraciones que dio en una entrevista que revivieron en redes sociales.

Tal como lo hicieron con la plática en la que Ángela aseguró que tomará acciones legales contra sus detractores, ahora hicieron viral las polémicas palabras que dijo sobre su belleza.

Ángela Aguilar acudió como invitada al programa ‘Cheleando con las estrellas’. En este habló un poco sobre su infancia y las bonitas palabras que le decía su padre sobre su belleza física.

“Yo me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita... Mi mamá también me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me decía que estaba muy bonita… es bonito sentir que todo el mundo te diga eso”, comentó.

Pepe Aguilar y Aneliz siempre le dijeron a Ángela que estana muy bonita

Pepe Aguilar siempre consideró a Ángela como una mujer “coqueta”

Eso no es todo, el periodista cuestionó a ‘la Princesa del regional mexicano’ si en su infancia fue “noviera”. Ante esta pregunta, Ángela dejó claro que no tuvo noviazgos, pero su papá la regañaba por ser muy “coqueta”.

“No noviera, yo creo que coqueta siempre”, dijo Aguilar.

Esto lo tomaron en redes para hacer comentarios. Algunos usuarios consideraron que, por esta razón, Nodal hizo la polémica frase: “Ay, Angelita, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor?”.

Finalmente, la ahora esposa de Christian Nodal apuntó en la entrevista que revivieron en redes: “ya de grande empecé a tomar más decisiones como de qué me conviene, quien me cae bien más allá de cómo te ves, cómo me tratas, cómo tratas a mi familia y cómo me haces sentir”.

Usuarios de redes abrieron un debate. Algunos recalcaron que la joven siempre ha sido muy “soberbia” y eso no le ayudará en la vida.

Estos fueron algunos comentarios:



“Te mintieron”,

"Ángela es un gran ejemplo de una mala amiga”,

“Tienes el ego muy alto, querida”,

“Entre más oigo hablar a ciertas personas narcisistas, más mal me caen. Se sienten caídos del cielo”,

“Se pasó de coqueta”

“Pobre señora, es la burla de hoy”



Por supuesto, un gran número de internautas defendieron a la cantante y comentaron:



“Pues es muy bonita para mi”,

“Eres hermosa”

“Angela es una talentosa ,bonita llena de valores”

“Fea no eres, mi amor”

Así lo dijo Ángela Aguilar: