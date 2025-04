Nodal habla sobre su nuevo disco, ¿lanzará video de canción dedicada a su hija?

Recientemente Christian Nodal dio una conferencia de prensa en la que reprochaba a los medios el tacharle de mal cantante y otros comentarios negativos, no obstante, también se dio la oportunidad para hablar un poco más del lanzamiento de su próximo disco.

Se le ha preguntado por un posible video para la canción dedicada a su hija, ¿está en proceso? ¿De qué trataría? ¡Te contamos los detalles!

Christian Nodal molesto con la Prensa / Captura de pantalla de YouTube Ventaneando

Te puede interesar: Christian Nodal detiene su show y expulsa a dos hombres del palenque de Texcoco

¿Qué reclamó Nodal a la prensa?

Recientemente el intérprete de ‘El amigo’ en rueda de prensa se sinceró con los medios y explicó el porqué había decidido tomar distancia en meses pasados. El cantante declaró: ''Con mi público yo siempre he estado muy cercano... Con ustedes (los medios) no tanto, ¿verdad?, porque, siéndoles muy sincero, ustedes pueden ver desde fuera muchas cosas y, probablemente, no se imaginan cómo se siente desde acá adentro’’.

También aprovechó para soltar lo que fue percibido como un reclamo por los supuestos malos comentarios acerca de su vida personal:

''Estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era pues más negativo. Por eso yo era como: ‘No me quieran joder el día’, haciendo cosas buenas y entiendes que había como preguntas con doble sentido o con connotación negativa. Entonces yo sí sentía que tenía como que esperarme y estar en un buen momento de mi vida para tener esa cercanía’’ Christian Nodal

Christian Nodal / Redes sociales

Lee también: Ángela Aguilar y Christian Nodal lanzan desgarrador mensaje por la tragedia del AXE Ceremonia 2025

Como última reclamación, el sonorense admitió que una de las principales críticas que le dolían era que dijeran que no afinaba, a lo que él respondió: ''Creo que es lo peor que han dicho de mí. La verdad yo sí afino mucho. No me gusta que digan que soy mal cantante’’.

¿Nodal lanzará video de canción dedicada su hija?

Luego de arremeter contra los comentarios que no le gustaron, Christian Nodal aligeró un poco el ambiente al hablar sobre su nuevo disco. Además de aclarar que de momento no hay un dueto junto a su esposa Ángela Aguilar, con quien recientemente protagonizó un romántico momento en Texcoco, respondió a la interrogante sobre si habría video para la canción que le dedicó a su hija.

La canción que lleva por título ‘Contigo al cielo’, ha sido descrita por el cantante como una prueba de su amor y compromiso como padre, pues para él fue sumamente emocional escribirla. Sin embargo, el sonorense disipó los rumores al declarar que:

''Respecto a la canción que le hice a mi hija, no, no viene un video musical, de hecho, la nueva música que se está lanzando es para un álbum que se llama, '¿Quién más como yo?’, que ya no forma parte de ‘Pal cora, parte II’, ya ‘Pal’ Cora’ quedó cerrado’’.

Escena de videoclip para tema ‘El Amigo’ de Christian Nodal / Captura de pantalla

Échale un ojo a: ¿Cazzu “fan de la relación” entre Nodal y Ángela Aguilar? Esta es su opinión sobre el matrimonio de su ex

¿Nodal lanzará documental de nuevo disco?

Pese ha haber desmentido y sepultado la posibilidad de un video para la canción antes mencionada, el cantante de ‘Adiós amor’ sí anunció que el lanzamiento de su nuevo disco vendrá acompañado de un documental que expondrá su proceso creativo y vida como artista:

“Es una manera de enseñar a la gente cómo funcionan las cosas y cómo nacen las composiciones” Christian Nodal

El video de su nuevo sencillo ‘Ame’, con el que Nodal sorprendió hace unos días al levantar rumores sobre inspiración en Cazzu, está próximo a estrenarse y formará parte de su nuevo álbum.