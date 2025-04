Nodal sorprende con importante anuncio tras declaraciones de Cazzu sobre Ángela Aguilar

Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar. Luego de que Cazzu opinara sobre su relación con Ángela Aguilar, el intérprete de ‘Adiós amor’ sorprendió a sus seguidores con un importante anuncio.

Recordemos que, hace poco, la argentina fue cuestionada sobre el actual romance de su exnovio y padre de su hija. De igual forma, se le preguntó acerca de la supuesta batalla legal que habría iniciado en su contra para evitar que la menor conviviera con Ángela.

Cazzu / @cazzu

¿Qué dijo Cazzu sobre la relación entre Nodal y Ángela Aguilar?

Durante una entrevista rápida con un reportero, la intérprete de ‘Dolce’ dijo no tener resentimientos en contra de Ángela Aguilar o Christian Nodal. Incluso, les deseó todo lo mejor.

“(Estoy) Feliz. La música siempre está inspirada en algo, pero bueno, finalmente, es una fantasía. No tengo ningún sentimiento negativo contra ellos. De hecho, me encanta si son felices. No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella”, indicó.

También aclaró que su trato con Nodal es formal y negó que hubiera comenzado un proceso legal para evitar que Ángela se acerque a su hija: “Nunca hubo conversaciones legales”, puntualizó.

¿Qué dijo Nodal acerca de las declaraciones de Cazzu?

Poco después de que se hicieran públicas las declaraciones de su ex, Christian Nodal compartió un video para dar un importante anuncio.

Pese a lo que muchos esperaban, no fue en relación con Cazzu. El cantante dio a conocer que el próximo 10 de abril lanzará el videoclip oficial de su nuevo sencillo ‘Amé’. Si bien no dio muchos detalles de lo que trata esta canción, dejó ver que, tanto la letra como el video, eran muy personales.

“Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción, en un video musical y, este 10 de abril, voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé’ que, se los juro, el video es una chulada. Me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces, y eso que solo lo he visto cuatro veces” Nodal

Para finalizar, invitó a todo su público a que apoyaran su nuevo material, el cual, según él, lo hizo con todo el amor y cariño del mundo.

¿’Amé’, la nueva canción de Christian Nodal, es una indirecta para Cazzu?

Debido al título, muchos fans del cantante creen que podría ser una canción de desamor, más específicamente de un hombre que se separó de su pareja por circunstancias de la vida, pero la sigue extrañando.

Esta teoría ha hecho que muchos especulen que podría tratarse de un tema dedicado a Cazzu, quien, según los fans, también le ha dedicado algunas de sus más recientes canciones como ‘Dolce’ y ‘Con otra’.

Si bien la argentina ha dicho que sus sencillos, aunque se inspiran en cosas reales, al final son “fantasía”, algunos internautas la han tachado de mentirosa y afirman que sus letras sí llevan un mensaje dedicado a Nodal y Ángela.

