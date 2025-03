¿Pati Chapoy es fan de Cazzu? La conductora de ‘Ventaneando’ opina esto de su nueva canción

Cazzu estrenó el miércoles 19 de marzo la canción ‘Con otra’, la cual, en menos de un día superó las 4 millones de reproducciones en YouTube en una horas y se posicionó en tendencias de la plataforma.

Los fans señalaron que el tema podría contener indirectas dirigidas a Nodal y a Ángela Aguilar, advirtiendo sobre lo que podría ocurrir en su matrimonio, especialmente por cómo surgió su relación.

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra y será con otra,

y recordarás de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar,

y no lo dudo. Te lo aseguro. Te va a engañar”, canta Cazzu en su nuevo tema.

Pati Chapoy opina sobre Cazzu y su nueva canción ‘Con otra’

Pati Chapoy compartió su perspectiva sobre el más reciente lanzamiento de Cazzu, ‘Con otra’, y destacó que, lejos de ser una indirecta para Ángela Aguilar, lo ve como una estrategia brillante por parte de la cantante argentina para posicionar su música en México.

Además, resaltó cómo la artista supo aprovechar la oportunidad para generar conversación.

“Supe que sacó una nueva canción. ¿Sabes qué me gusta de ellos y ellas? Que saben aprovechar estas oportunidades para componer un tema que, sin duda, va a pegar”. Pati Chapoy

Por su parte, Ricardo Manjarrez opinó que la canción no contiene indirectas, sino “muchas directas”. Ante este comentario, Pati respondió tajante:

“No hagan suposiciones. La música es para que cada quien se identifique y la interprete a su manera. Me parece muy inteligente por parte de Cazzu haber hecho esto para darse a conocer en México, porque aquí no era tan reconocida como cantante” Pati Chapoy

En cuanto a la mención de Belinda dentro de los comentarios en la canción de Cazzu, Chapoy reaccionó con humor y señaló:

“Se sube al tren, pero al final todos salimos ganando, porque esto es lo que nos gusta” Pati Chapoy

Finalmente, concluyó con un comentario lleno de entusiasmo: “Cada quien tiene su espacio, a mí me encanta. Ganamos nosotros, lloramos, vivimos el drama… ¡qué cosa tan linda!”

Pati Chapoy aplaudió a Cazzu cuando lanzó ‘La cueva’

Esta no es la primera vez que la periodista aplaude el trabajo de la argentina. En diciembre de 2024, Cazzu regresó a la música con su sencillo ‘La cueva’, este tema no dejó indiferente a Pati Chapoy, conductora del programa ‘Ventaneando’ no dudó en felicitar a Cazzu por su nuevo sencillo y por la forma en que plasmó sus sentimientos a través de su música.

“Me encantó el tema musical que lanzó ayer, con qué sutileza, con qué elegancia... muy buena canción que lanza Cazzu”, comentó la periodista.

La declaración de Chapoy fue respaldada por su compañera de programa, Linet Puente, quien añadió: “Lo hizo muy bonito, muy fino”.

