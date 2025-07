Filtran impactante video tras muerte del actor, Hulk Hogan: Así intentaron salvarlo en sus últimos momentos

La muerte de Hulk Hogan el 24 de julio, leyenda indiscutible de la lucha libre profesional, sacudió profundamente al mundo del entretenimiento deportivo. El icónico exluchador de la WWE falleció este jueves a los 71 años en su residencia de Clearwater, Florida, según confirmó oficialmente la policía local. Un video de cómo los paramédicos que tratan de salvar la vida al luchador conmocionó a sus seguidores.

Horas después del trágico suceso, las autoridades de Clearwater ofrecieron una cronología precisa del operativo de emergencia activado tras el colapso del exluchador, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea.

Durante una conferencia de prensa, detallaron cómo se desarrollaron los hechos:

9:51 a.m.: Se recibe una llamada al 911 que alerta sobre una emergencia médica en el domicilio de Hogan.

9:56 a.m.: Paramédicos llegan a la escena y comienzan maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

10:32 a.m.: Hogan es trasladado en ambulancia al Morton Plant Hospital.

11:17 a.m.: Los médicos declaran oficialmente su muerte.

Mira: Muere actor de la película “Amor ciego”, a los 70 años: Vivió con espina bífida y enfrentó problemas de salud

Hulk Hogan perdió la vida a causa de un paro cardíaco este 24 de julio del 2025 / IG: @hulkhogan

¿De qué murió Hulk Hogan, ícono de la WWE?

De acuerdo con el portal TMZ, Hulk Hogan murió a causa de un paro cardiaco en Clearwater, Florida, durante la madrugada de este jueves 24 de julio.

Según el reporte, esta madrugada se movilizaron los servicios de emergencia hacia la casa del luchador en Clearwater, Florida, tras recibirse un aviso por un posible paro cardíaco. Al lugar acudieron varias patrullas y ambulancias, y Hulk Hogan fue llevado en camilla al nososcomio.

Mira: Muere Chuck Mangione leyenda del jazz contemporáneo a los 84 años de edad; así lo despiden

Hulk Hogan perdió la vida a causa de un paro cardíaco este 24 de julio del 2025 / IG: @hulkhogan

Así intentaron reanimar a Hulk Hogan: video causa conmoción

Minutos después del incidente, medios locales como “ABC action news” difundieron videos impactantes del momento en que Hogan era trasladado en camilla mientras los socorristas intentaban reanimarlo. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

En el video aparecen varios paramédicos que trasladan al luchador en una camilla afuera de su domicilio en Florinda.

En redes sociales, fanáticos y celebridades del deporte recordaron el legado imponente del luchador, uno de los pilares fundamentales de la WWE durante su era dorada en los años 80 y 90. Su carisma, físico imponente y frases inolvidables como “Hulkamania is running wild” lo convirtieron en una figura de culto para millones.

Mira: Exluchador exige 100 millones de dólares ¡por ventilar su video íntimo!

#video momento exacto en el cual tratan de reanimar al luchador #HulkHogan los paramédicos atienden un infarto Pero lamentablemente no hubo nada que hacer y el luchador pierde la vida QEPD.... #HulkHoganRIP pic.twitter.com/dwQ71gV9RX — ٩(˘◡˘)۶ᵀᴬᴮᴼᴼ ᴰᴱ ᴾᵁᴱᴮᴸᴬ ≧◠‿◠≦ (@taboodepueb) July 25, 2025

Así fue la carrera de Hulk Hogan, luchador leyenda de la WWE

“Hulk Hogan incursionó en el cine, la televisión y la música”, consolidándose como un ícono mediático a nivel internacional. Protagonizó películas, participó en reality shows y fue una figura recurrente en la cultura pop durante décadas.

Hulk Hogan, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea, fue una de las máximas figuras en la historia de la lucha libre profesional y un ícono de la cultura pop en los años 80 y 90. Nació el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, Estados Unidos y alcanzó la fama mundial como luchador de la WWE (antes WWF).

Su fama comenzó en la WWF (ahora WWE) durante los años 80, donde dio vida al fenómeno llamado ‘Hulkamanía’. Con frases como “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?” (¿Qué vas a hacer cuando la Hulkamanía se descontrole en ti?) se convirtió en el rostro de una era dorada de la lucha, encabezando eventos históricos como WrestleMania III, donde levantó a André el Gigante en una escena legendaria. Fue campeón mundial en seis ocasiones y protagonista de innumerables combates memorables.

En los años 90, Hogan renovó su imagen al unirse a la WCW como Hollywood Hogan, líder del grupo NWO (New World Order), en donde ganó nuevamente seis títulos mundiales y contribuyó al boom de la lucha libre en esa década.

Hogan se convirtió en un símbolo de la lucha libre durante la llamada “Era dorada” de la WWE. Su imagen musculosa, su bigote inconfundible, su frase “Hulkamania is running wild!” (¡La Hulkamania se está volviendo loca!) y su personalidad carismática lo convirtieron en un fenómeno internacional.

Mira: Muere Amalia Macías, actriz y cantante mexicana a los 91 años de edad en su natal Guanajuato