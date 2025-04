Christian Nodal estalla contra la prensa: No soy mal cantante. VIDEO

Christian Nodal ofreció dos shows en el palenque en Texcoco el pasado fin de semana, en los que tuvo que expulsar a dos asistentes que arrojaron un vaso al escenario, pero también donde cantó junto a su esposa Ángela Aguilar.

Recientemente, el cantante se presentó en Guadalajara para una rueda de prensa, misma en la que recordó su previa enemistad con los medios a raíz de diferentes comentarios negativos de parte de estos a hacia él. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Te contamos!

Christian Nodal

¿Qué pasó en los conciertos de Nodal en Texcoco?

Durante la presentación de Christian Nodal en la ‘Feria Internacional del Caballo Texcoco’ 2025 del sábado 5 de abril, dos hombres que se encontraban en la parte alta del recinto lanzaron un vaso con bebidas directamente hacia el escenario.

Los líquidos del vaso consiguieron alcanzar a algunos de los músicos, por lo que el cantante reaccionó de inmediato y, visiblemente molesto, solicitó a seguridad que tomaran acción.

La periodista Mónica Castañeda atestiguó el momento, y señaló lo sucedido:

“Durante el palenque, de pronto Nodal detiene la música y pide que prendan las luces y todos así de: '¿Qué pasó?’, y la gente empieza a señalar a los chicos que le aventaron un vaso con hielos que le cayó a los músicos, y Nodal furioso de: ‘A ver, me sacas a estos dos’. Fueron dos personas. Es la tercera vez que me toca ver que a Christian Nodal poner un alto”.

Mónica Castañeda

Christian Nodal canta junto a Ángela Aguilar en romántico momento en Texcoco

Pese al anterior altercado, el cantante retomó el concierto sin mayor problema y se dio la oportunidad de protagonizar un romántico momento junto a su esposa, la menor de la dinastía Aguilar, al dejar el escenario para buscarla entre el público.

Los asistentes ansiaban que la cantante subiera al escenario junto a él para interpretar su icónica canción ‘Dime cómo quieres’, pero ella se resistió, por lo que el intérprete de ‘Botella tras botella’’ camino hasta su esposa entre las gradas para posicionar el micrófono frente a ella, de modo que finalmente cantaron juntos y protagonizaron un amoroso beso que arrancó suspiros y gritos de euforia por parte del público.

Después, el concierto siguió y Kadri paparazzi aseguró que vieron a Ángela bastante enfiestada en el palenque de Texcoco.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

¿Qué dijo Christian Nodal de la prensa?

Christian Nodal ofreció una conferencia de prensa en Guadalajara. Cabe señalar que hace meses el intérprete de regional mexicano cortó vínculos con la prensa, debido a los múltiples rumores que circulan sobre su vida personal en redes sociales y otros medios. En la rueda de prensa, el cantante de “Botella tras botella” trajo a cuento este distanciamiento durante la rueda en turno.

El cantante declaró a los medios: ''Con mi público yo siempre he estado muy cercano... Con ustedes (los medios) no tanto, ¿verdad?, porque, siéndoles muy sincero, ustedes pueden ver desde fuera muchas cosas y, probablemente, no se imaginan cómo se siente desde acá adentro’’.

Sobre el distanciamiento de los medios, Nodal reclamó lo siguiente:

''Estaban pasando muchas cosas bonitas en la vida y siempre el enfoque era pues más negativo. Por eso yo era como: ‘No me quieran joder el día’, haciendo cosas buenas y entiendes que había como preguntas con doble sentido o con connotación negativa. Entonces yo sí sentía que tenía como que esperarme y estar en un buen momento de mi vida para tener esa cercanía’’ Christian Nodal

Además, el Nodal admitió que el rumor que más le afectó fue que dijeran que es desafinado: ''Creo que es lo peor que han dicho de mí. La verdad yo sí afino mucho. No me gusta que digan que soy mal cantante’’.

Luego de expresar su descontento con los medios por la forma en que se ha manejado su vida personal y su calidad como cantante en el pasado, el intérprete aligeró un poco el ambiente al hablar sobre el lanzamiento de su próximo disco el 10 de abril. Nodal también aclaró que de momento no ha incluido algún dueto con su esposa Ángela Aguilar, pero detalló que sí colaboraron en la autoría de algunas letras.