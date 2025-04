Christian Nodal abandona escenario y va tras Ángela Aguilar durante sold out en la Feria del Caballo, VIDEO

Christian Nodal, quien recientemente soprendió con importante anuncio tras las declaraciones de Cazzu sobre su relación con Ángela Aguilar, ha dejado descansar por un momento elnescándalo para protagonizar un romántico momento junto a su esposa en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025.

Pese a que Cazzu ha expresado en días recientes su opinión sobre el matrimonio de su ex, parece ser que Nodal se mantienen enfocado en su música y su relación con Ángela Aguilar. ¡Entérate de qué ha dicho y hecho!

¿Qué dijo Nodal luego de las declaraciones de Cazzu?

Después de que la intérprete de ‘Jefa’ declarara: ''(Me) encanta si son felices. No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella’’, cuando se le preguntó por la relación de su expareja y la menor de la dinastía Águilar; y también desmintiera el rumorado proceso legal para evitar que Ángela se acerque a su hija, se esperaba una respuesta inmediata de parte de Nodal.

Sin embargo, el cantante de ‘Botella tras botella’ ha optado por mantenerse al margen y concentrarse en otros aspectos de su vida, como la música, pues anunció que el próximo 10 de abril lanzará el videoclip oficial de su nuevo sencillo ‘Amé’. Esto fue lo que dijo:

“Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción, en un video musical. Este 10 de abril voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé’ que, se los juro, el video es una chulada. Me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces, y eso que solo lo he visto cuatro veces” Christian Nodal

De igual forma, invitó a sus fans a estar al pendiente y apoyar el nuevo material, pues lo hizo con todo el amor y cariño del mundo.

¿Nodal le dedica su próxima canción a Cazzu?

Por el nombre de la canción, las especulaciones en redes no se han hecho esperar. Muchos piensan que podría ser una tiradera a su ex, pues se creé que el tema podría ser una declaración de desamor de parte de alguien que extraña a una pareja pasada. En redes sociales los internautas han declarado que la canción sería una respuesta a la letra de ‘Con otra’, sencillo de Cazzu que todo mundo dijo que estaría dedicado a Nodal y Ángela Aguilar.

Sin embargo, por el aire de las declaraciones del cantante de ‘El amigo’, y especialmente por sus acciones más recientes, esto parece ser poco probable.

¿Qué hizo Nodal con Ángela Aguilar en la Feria del Caballo en Texcoco?

El pasado fin de semana Christian Nodal ofreció dos conciertos en Texcoco como parte de los actos principales de La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025, la cual se estará celebrando del 28 de marzo al 27 de abril y contempla para esta edición más de 700 mil asistentes.

En ambos días el cantante alcanzó el sold out y fue acompañado por su esposa Ángela Aguilar. El público estuvo expectante toda la noche por el momento en el que ambos compartieran escenario. Algunos de los éxitos que la gente esperó escuchar fueron:



‘Adiós, amor’

‘No te contaron mal’

‘Botella tras botella’

‘Por el resto de tu vida’

‘Kbron y medio’

Pero sin duda, el momento que todo mundo ansiaba fue cuando la pareja de regional mexicano cantara ‘Dime cómo quieres’. Sin embargo, la cantante de ‘Qué agonía’ permaneció en su asiento entre el público, por lo que su esposo decidió ir hasta ella, tambaleándose un poco entre las gradas hasta llegar y posicionar tiernamente el micrófono frente a ella para cantar juntos el tema.

El momento arrancó suspiros y gritos de euforia cuando, además de cantar juntos, la pareja protagonizó un amoroso beso. Esto sucedió las dos noches que el intérprete se presentó en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025.

Si bien el escándalo no ha dejado de perseguir a estos dos; como la tiradera con Cazzu o el supuesto problema de adicción que Nodal sufre; es evidente que el cantante está más que entregado a su relación con Ángela Aguilar.