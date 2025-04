¿Cazzu usó a Christian Nodal? ¿Su embarazo fue planeado para aprovecharse? Esto dijo una periodista argentina

A poco tiempo de que Christian Nodal y Ángela Aguilar cumplan un año de casados, luego de que Nodal dejara a Cazzu con su bebé de meses, las críticas y versiones de lo que pasó entre ellos no han parado. En redes sociales han dicho que las canciones recientes que lanzaron los famosos son tiradera de unos a otros como “Con otra” de Cazzu , “El amigo” de Nodal y “No soy la villana”, que se atribuye a Ángela aunque ella no la ha reconocido como propia. Ahora, resurge una nueva versión de que Cazzu habría usado a Nodal y hasta habría planeado el embarazo para aprovecharse.

Cazzu habría usado a Christian Nodal / Instagram

Si bien ‘la Joaqui’, la también cantante mejor amiga de Cazzu ha dicho que ‘Con otra’ no está dirigida a nadie en especial, llama la atención varias frases de la canción que parecen hablar de cómo terminó su historia de amor con Nodal y, a la vez, una advertencia de lo que le podría pasar a Ángela, como estas:



“Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo.”

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra. Será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar.”

“Niña, no tengo intenciones de quitártelo.”

“Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama.”

También hubo rumores de que Cazzu habría demandado a Christian Nodal para que su ahora esposa, Ángela Aguilar, no se le acerque a su hija, en medio de una disputa legal por el cuidado y la custodia de la pequeña.

En paralelo, salen versiones con la intención de dejar mal parada a ‘la Patrona’. Recientemente salió a la luz que lo de Cazzu es como karma porque ella le habría robado el marido a una mujer embarazada antes. Ahora, una periodista argentina revela una investigación en la que dice que ‘la Jefa’ supuestamente usó a Nodal y hasta el embarazo fue estrategia en su carrera musical y tener estabilidad económica. Te contamos

Mira: Nodal y Cazzu inician pleito legal por su hija; filtran información

¿Cazzu usó a Christian Nodal y planeó hasta el embarazo?

En entrevista con Elisa Beristain, Adri Toval, periodista y creadora de contenido, dio a conocer una investigación sobre la supuesta verdadera naturaleza de la antigua pareja, pues detalló que todo habría sido prefabricado en un principio, ya que la disquera de Cazzu habría ideado su relación con Nodal para lanzarla a ella en América Latina, pero al final el romance se hizo realidad.

No obstante, pese a que a Christian le brindó lujos y reconocimiento, la miel duró muy poco, pues el cantante de ‘Botella tras botella’ quiso serpararse de Cazzu mucho antes de siquiera esta estuviera embarazada, por lo que ‘la Jefa’ habría optado por usar su embarazo como una estrategia para amarrarlo y ganar estabilidad económica.

Según Toval le contó a Elisa, también, en febrero de 2024, durante su último viaje como pareja en París, Cazzu habría grabado todo un álbum financiado enteramente por Christian Nodal, del cual se desprende el tema que ha posicionado a la artista argentina en la actualidad, y además ha atizado la crítica en redes contra su ex y Ángela Aguilar.

''El equipo de relacionistas públicos de Nodal no le permitió (dar declaraciones) porque le dañaría la imagen, lo que terminó perjudicándolo. Hasta el día de hoy Ángela Aguilar está recibiendo un hate totalmente injustificado”, reveló Adri Toval.

Leé también: Billboard women in music 2025: ¿Ángela Aguilar lanzó indirecta a Cazzu en su discurso?: “Mi fan número uno”

Christian Nodal y Cazzu dándole un beso su bebé / Instagram: @cazzu / @nodal

¿Nodal nunca quiso tener un bebé con Cazzu?

Desde el año pasado, a través de la cuenta de Instagram de ‘Reina venenosa’, una fuente anónima aseguró Nodal quería terminar la relación con Cazzu antes del bebé:

“Nodal desde hace mucho ya no quería estar con Cazzu. De hecho se enojó mucho porque se embarazó. O sea, no estaba planeado... Sobre todo por la vida de excesos y dro… que tenían juntos”. No obstante, la cantante argentina habría amenazado con abortar, por lo que él se habría resignado, aunque fue solo por un tiempo.

Christian Nodal, de quien se acaba de conocer que tiene una adicción, y Ángela Aguilar han optado por mantenerse discretos y guardar silencio ante los constantes señalamientos sobre la tiradera con Cazzu.

Échale un ojo a: Christian Nodal no quería ser papá con Cazzu ¡La iba a dejar en pleno embarazo! Aseguran