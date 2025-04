¿Imelda Tuñón y Ángela Aguilar son familia? Revelan supuesto vínculo

Imelda Garza sigue envuelta en el escándalo con Maribel Guardia. Se dijo que la joven sostuvo una relación amorosa con Marco Chacón, esposo de la actriz, en secreto. Sin embargo, los implicados ya desmintieron esta versión.

Sin embargo, lo que también llamó la atención es que supuestamente Imelda Garza y Ángela Aguilar serían parientes. ¿El escándalo viene de familia?

Recordemos que la dinastía Aguilar ha estado bajo el escrutinio público debido a la relación entre Christian Nodal y Ángela.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar e Imelda Tuñón son familiares?

Luego de se filtraron los audios en los que Imelda Garza supuestamente quería seguir los pasos de Ángela Aguilar por su exitosa carrera en el género de regional mexicano, Javier Ceriani dio a conocer que existiría un vínculo familiar entre ellas dos.

En una de sus recientes transmisiones en su canal de YouTube, el periodista argentino reveló que un familiar cercano a la defensa de la exnuera de Maribel Guardia estarían vinculada con la dinastía Aguilar. ¿De qué se trata?

Imelda Garza / Francisco Mancera

Esto dijo Javier Ceriani:

“‘¡Se conocen todos! Hoy les revelo que Guadalupe Pineda, esposa del abogado de Imelda Tuñón, es nada más y nada menos la prima de Pepe Aguilar, ¡ay mi Dios! ¿A dónde vamos a ir a parar?”, dijo Ceriani.

Aunque la conexión entre ellos no es directa, Ceriani indicó que dicha persona en común los relaciona y que, por esta razón, ha cobrado notoriedad las controversias en las Imelda Tuñón ha estado envuelta.

Así lo dijo Javier Ceriani:

¿Qué dijo Imelda Tuñón de ser cantante como Ángela Aguilar?

Recodemos que, hace unas semanas, Javier Ceriani también filtró unos audios en los que presuntamente Imelda destacaría la inteligencia de Ángela Aguilar para abrirse camino en el género musical. Esto en un momento en que había pocas mujeres presentes.

Pese a que se desconoce cuándo habrían sigo grabados estos audios y si realmente es la voz de Imelda, esta situación aumentó los rumores de que ambas personalidades podrían ser cercanas desde hace tiempo atrás.

Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_

“Ya me vieron en teatros muy grandes, en el Auditorio Nacional, abriéndole a mi tía Maribel en un concierto. La gente está encima de mí, pero eso que falta es como un separarme de eso (…) O sea, urbano, no normal. Porque Ángela Aguilar fue muy inteligente, entró al regional. No había nadie en regional, estaba vacío ese lugar”, se escucha decir en los audios atribuidos por Javier Ceriani a Imelda Tuñón.

Al momento, Imelda Tulón y Ángela Aguilar no se han pronunciado con respecto a estas revelaciones. Sin embargo, se especuló que Pepe Aguilar podría ser una contundente ayuda para la viuda de Julián Figueroa en la disputa legal con Maribel Guardia.