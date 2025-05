¿Nodal está con Ángela Aguilar por interés? Presume sus propiedades, VIDEO

Christian Nodal continúa activo en sus encuentros con la prensa de cara al lanzamiento de su nuevo disco ‘¿Quién más como yo?’. Poco después de que confesó que no está interesado en actuar junto a la familia Aguilar, pues prefiere brillar solo, en una entrevista con ‘El Mariana’ se le soltó la lengua al hablar de las propiedades de su esposa, Ángela Aguilar y ¿le brillaron los ojitos? En redes se lo tundieron y lo tacharon de interesado.

¿Por qué Nodal no quiere hacer gira con Ángela Aguilar y su familia?

Ahora que Christian Nodal y Ángela Aguilar llevan casi un años de relación, se ha especulado mucho sobre una posible gira en conjunto del cantante de ‘Botella tras botella’ y la dinastía Aguilar. Sin embargo, en una entrevista para ‘Ventaneando’, cuando le preguntaron sobre esta posibilidad, Nodal rechazó la idea de compartir escenario con su esposa y la familia Aguilar:

“No, de familiar no, no tanto. Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo. Cuando eres el único problema que está pasando, es lo máximo, ser la diva de todo. Cuando hay muchas divas, no funciona” confesó Christian.

Aunque el intérprete de ‘El amigo’ admitió bromear con su suegro Pepe Aguilar sobre encabezar una gira con su familia, se mostró bastante convencido de que prefiere continuar con su carrera solista en vez de colgarse del apellido Aguilar.

¿Nodal está con Ángela Aguilar por interés?

Pese a que Nodal mostró preferir la independencia artística, recientemente en una charla con el streamer ‘El Mariana’, el sonorense habló de diferentes temas mediante un live de Twitch.

Christian estaba bastante relajado y bromista como ha sucedido durante sus últimos encuentros con los medios, por lo que cuando Osvaldo ‘El Mariana’ Palacio Flores le preguntó:

“¿Y tienes algún rancho o algo así, viejo? ¿No? Deberías de comprar uno y llevarme, yo quisiera tener un caballo”, Nodal le respondió con humor: “No, pero mi esposa es dueña de medio Zacatecas”, comentario con el que ambos se rieron.

Claramente el intérprete de ‘Adiós amor’ estaba bromeando respecto a esto. Sin embargo, internautas no lo perdonaron y dieron rienda suelta a cualquier clase de comentarios y varios lo tacharon de interesado.

¿Ángela Aguilar es dueña de algún rancho?

Aunque Christian Nodal bromeó al decir que su esposa es dueña de medio Zacatecas, es posible que se haya referido al rancho que los Aguilar poseen en ese estado.

Se trata de ‘El soyate’, rancho ubicado en Villanueva Zacatecas, el cual ha pasado de generación en generación en la familia Aguilar, no sólo como un bien material sino también personal y profesional. Pepe Aguilar y los suyos pasan el tiempo ahí promoviendo la cultura charra.

En su momento el legendario Antonio Aguilar adquirió esta propiedad junto a su esposa Flor Silvestre, convirtiéndolo no sólo en su hogar sino en la cuna de lo que sería la dinastía Aguilar, pues aquí el cantante de ‘Un puño de tierra’ crío a sus hijos y sembró su amor por la charrería que pasaría de generación en generación.

Luego de que los padres de Pepe Aguilar fallecieran, él quedó al frente del rancho y se ha encargado de preservar la tradición familiar. Ahora, no sería de extrañar que Ángela heredé en un futuro esta propiedad para cuidar del legado Aguilar.