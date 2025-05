Christian Nodal rechaza gira con Ángela Aguilar y su familia ¿Por encontronazo entre su papá y Pepe Aguilar?

Recientemente Javier Ceriani reveló que, supuestamente, Pepe Aguilar y el papá de Christian Nodal protagonizaron zafarrancho con arma de fuego de por medio. Ahora, Christian Nodal habló y rechazó la posibilidad de estar en gira con su esposa Ángela Aguilar y su familia. ¿Por qué se negó a ir de gira con su esposa y su familia? Te contamos

Pepe Aguilar protagoniza zafarrancho con el papá de Christian Nodal / Captura de pantalla de ig: @pepeaguilar_oficial, @nodalelrey

Te puede interesar: Christian Nodal confesó haber robado cuando era más joven ¿Lo detuvieron? VIDEO

¿Pepe Aguilar y el papá de Nodal se pelearon?

Recientemente el periodista Javier Ceriani dio a conocer que las familias de Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían estar atravesando una crisis luego de que, supuestamente, Pepe Aguilar ofendiera al papá de Nodal, Jaime González, por su estatura.

De acuerdo con lo revelado por Ceriani, el padre del intérprete de ‘Adiós amor’ salió del rancho de Pepe Aguilar para tomar su arma calibre 45 de su vehículo y volver para encarar al suegro de su hijo: “Gatilló, e iba directo a la mesa de madera del rancho a partirle la cara a b4laz0s al papá de Ángela”.

Ceariani contó que las fuentes cercanas a la familia que le comunicaron este incidente dijeron que el equipo de seguridad de Jaime González, al igual que el propio Nodal, habrían detenido al hombre, mientras la seguridad de Pepe lo sacaba de su propia casa para ponerlo a salvo.

Derivado de este encontronazo, según Ceriani, “a partir de este momento, las familias se quebraron y más nunca habrá una excelente relación”.

Papá de Christian Nodal estalla contra Pepe Aguilar / Captura de pantalla de ig y yt: @pepeaguilar_oficial, Pepe Garza

No te pierdas: Fan de Christian Nodal se lanza por sombrero del cantante y él la pone en su lugar con inesperada reacción

¿Por qué Christian Nodal rechaza gira con su suegro, Ángela Aguilar y su familia?

Desde hace tiempo se ha especulado sobre una posible gira de Christian Nodal con Ángela Aguilar y su familia. Ahora, durante una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Christian descartó la idea de unirse a su esposa y su familia en los escenarios:

“No, de familiar no, no tanto. Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo. Cuando eres el único problema que está pasando, es lo máximo, ser la diva de todo. Cuando hay muchas divas, no funciona”, sentenció el intérprete de ‘X perro’.

Christian también admitió haber bromeado con su suegro sobre participar en una gira conjunta, pero sólo eso: “Pues hemos hecho bromas, ¿no?. Que le digo: ‘Oye, voy a aprender a montar y voy a hacer el ‘Jaripeo con fronteras’ ahora, para yo traer a Ángela y a toda la familia’. Pero no, no hay planes ni nada de eso”.

Así lo dijo (en el min 19:15):

No te pierdas: Sale a la luz el verdadero motivo de la ruptura de Belinda y Nodal: ¡Él habría golpeado a su perro!

¿Nodal tendrá colaboraciones con la familia Aguilar?

Los motivos de Nodal para rechazar una gira con su suegro por el momento, responden, según dijo, a que él prefiere ser el foco atención de sus shows y recibir la atención total del público y del equipo. Pese a rechazar la idea de una gira con su suegro, Pepe Aguilar y sus hijos, a Ángela y Leonardo, el cantante de ‘Amé' no ha descartado la posibilidad de realizar colaboraciones musicales junto a ellos en el futuro. De momento ni Pepe Aguilar ni sus hijos se han expresado al respecto.

Por lo pronto, Christian Nodal está enfocado en su carrera solista y está próximo a lanzar su nuevo disco '¿Quién más como yo?’, el cual se estrenará el 22 de mayo. Este sábado 17 de mayo Nodal dará un show en la Arena Monterrey con formato 360, es decir, como un palenque a lo grande.