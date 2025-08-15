¿Ángela Aguilar reacciona a la entrevista de Christian Nodal? Lanza fuerte mensaje en medio de escándalo

En las últimas horas, Christian Nodal se volvió tendencia por su entrevista exclusiva con Adela Micha, la cual fue transmitida por su canal La saga, en el que, por primera vez, compartió detalles íntimos sobre su separación de Cazzu y su actual relación con Ángela Aguilar. Las declaraciones del sonorense no han pasado desapercibidas. Por esta razón, causó revuelo el nuevo mensaje que lanzó la hija menor de Pepe Aguilar en redes sociales. ¿Defendió a su esposo?

Cabe recordar que, desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su romance, los comentarios divididos no han cesado. La mayoría de cibernautas consideran que la hija de Pepe Aguilar fue la “tercera en discordia” en su relación con Cazzu, la madre de su hija. Sin embargo, el sonorense ha aclarado que nunca hubo una traición hacia la argentina.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su matrimonio con Ángela Aguilar en la entrevista con Adela Micha?

En una entrevista exclusiva para La saga con Adela Micha, Christian Nodal habló por primera vez de forma directa sobre su ruptura con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ sorprendió al revelar que su separación con Cazzu se dio el 8 de mayo de 2024 y que el 14 de mayo, apenas seis días después de terminar con la madre de su hija, comenzó a salir con Ángela Aguilar y el 29 de mayo se casaron en Roma en una boda espiritual que, según él, no estaba planificada.

“Cuando le mandé a mi suegro la canción ‘Dime cómo quieres’, allí surgió el romance. Allí fue donde dije: ‘Está bien bonito eso’. Terminamos esa relación y no volvimos a vernos hasta el 14 de mayo del 2024”. Christian Nodal

Entre las declaraciones más destacadas, Nodal defendió públicamente a Ángela Aguilar de las críticas. Afirmó que ella siempre actuó con respeto hacia su hija y que jamás rompió ninguna lealtad familiar. Además, negó categóricamente haber sido infiel y explicó que su relación con la cantante mexicana comenzó únicamente después de la ruptura definitiva con Cazzu.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar a lo que dijo Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha?

Tras el revuelo que generó en redes las declaraciones de Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha, Ángela Aguilar no tardó en reaparecer en redes sociales. La ahora esposa del sonorense registró actividad en perfil. ¿Le dedicó un mensaje al ‘Forajido’?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar publicó una historia en la que promocionó los paquetes que sus seguidores pueden contratar para el ‘Meet & greet’ de su gira ‘Libre corazón tour 2025’. La famosa ancló el enlace en el que podrían encontrar los costos de esta experiencia.

Eso no es todo, más tarde, la intérprete de ‘Gotitas saladas’ publicó un nuevo video en el que mandó besos a todos sus seguidores. Esto aunado a su canción ‘Libre corazón’. Dicha publicación no pasó desapercibida entre usuarios.

Aunque no habló directamente de la controversia que enfrenta Christian Nodal, su esposo, por sus revelaciones sobre su relación de pareja, así como la ruptura con Cazzu, su ex y madre de su hija, algunos usuarios destacaron que este podría ser un mensaje en alusión a que, supuestamente, no estaría enfocada en los malos comentarios sobre su matrimonio.

¿Qué dijo Cazzu sobre la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar en Roma?

Aunque se tenía entendido que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio del 2024, en una ceremonia privada en Morelos, durante la plática con Adela Micha confesó que realmente se volvieron esposos a finales de mayo de ese año.

Su boda secreta se realizó durante un viaje a Roma que hicieron días después de haber anunciado su ruptura con Cazzu, a mediados de ese mes.

“Yo me casé con Ángela en Roma, el 29 de mayo. Yo veía la tormenta que se estaba viniendo. Yo ya había hablado con mi suegro (Pepe Aguilar). Le dije: ‘Suegro, quiero formalizar la relación (con su hija)’”, dijo.

También señaló que, poco antes de casarse en secreto con Ángela Aguilar, le avisó a la madre de su hija, Cazzu. Según Nodal, la cantante habría reaccionado muy bien, lo que desmentiría la versión de esta última de que se habría enterado por los medios de comunicación.

“Nada fue planeado. Estaba fluyendo con la vida, sin ser deshonesto. Mi ex dice que se enteró por el público (de mi relación con Ángela Aguilar). Mi ex ya sabía que estaba casado, que me casé. Yo le avisé el 20 de mayo. Le dije: ‘Estoy saliendo con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar, prefiero decírtelo yo’...Lo entendió, no hubo rollo. Se le avisó”, concluyó Nodal, esposo de Ángela Aguilar.