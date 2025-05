¿Christian Nodal envío un cactus Belinda en 2024? Flores de ‘el Patrón’ destapa bomba

Una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo: según el influencer y creador de contenido Flores El Patrón, el cantante Christian Nodal habría intentado reconquistar a Belinda en pleno 2024, enviándole un cactus como gesto simbólico, todo esto mientras, Belinda promocionaba el lanzamiento de ‘Cactus’.

Durante una entrevista con ‘La caminera’ de Exa, ‘El Patrón’ habló de las entregas que ha realizado a diferentes estrellas, una de ellas Belinda.

Flores el Patrón revela que Christian Nodal envío un cactus a Belinda

Fran Hevia le cuestionó qué fue lo que Christian Nodal le mandó, “le llenó un cuarto de pétalos de rosa y no sé qué”.

Inesperadamente, Flores El Patrón respondió “para recuperarla le mandó un cactus”, mientras los conductores se emocionaron con su respuesta.

Aunque no reveló cuando fue el envío, las declaraciones han causado revuelo en redes sociales, pues en febrero de 2024 Belinda recibió un cactus, aunque no se sabe si fue el mismo al que se referia ‘el Patrón’. Sin importar esto, internautas ya hicieron muchas teorías y señalaron que el intento de reconquista de nodal con Belinda se habría dado justamente en febrero de 2024 antes de que Nodal y Cazzu anunciaran su ruptura en mayo de 2024.

Belinda regresó a la música con el tema ‘Cactus’

En enero de 2024, Belinda sorprendió a sus seguidores con su esperado regreso a la música. Lo hizo con el lanzamiento del tema “Cactus”, una producción que muchos interpretaron como una indirecta hacia su exnovio Christian Nodal.

La canción causó furor por su letra cargada de simbolismo, una mezcla de despecho, ironía y empoderamiento. Aunque la cantante no mencionó a Nodal directamente, algunos fragmentos como:

“¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos

Pa’ luego borrarlos con otros?

No todo fue lo que me mostrabas

Si supieran cómo tú me tratabas

Una piedra que no fue real

En un compromiso para aparentar”.

Que justamente coincidía con el compromiso que tuvo Belinda con Christian Nodal, quien se tatuó los ojos de Belinda.

El videoclip, que muestra una estética desértica y referencias que recuerdan a la relación que mantuvo con el intérprete de regional mexicano, fue visto como una respuesta clara al pasado amoroso de la artista.

Facebook: Belinda/ Facebook Christian Nodal

¿Cuándo terminó el romance de Christian Nodal y Belinda?

La historia de amor entre Christian Nodal y Belinda inició en 2020 durante su participación en el reality ‘La Voz México’. Su relación fue intensa y mediática: hubo compromisos, tatuajes, declaraciones de amor, pero también escándalos y una ruptura abrupta.

Fue en febrero de 2022 cuando ambos anunciaron públicamente el fin de su compromiso. Desde entonces, Nodal inició una relación con Cazzu, con quien tuvo una hija en septiembre de 2023. Por su parte, Belinda mantuvo su vida personal en privado, hasta reaparecer con fuerza en la escena musical.

