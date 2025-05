¿Nodal dedicó su nueva canción a Belinda? Letra desata rumores; esto dice

Aunque en 2022 Christian Nodal y Belinda pusieron fin a su noviazgo, que llegó a compromiso de matrimonio con lujoso anillo de por medio, todo parece indicar que sus fans aún no dejan el pasado atrás. Christian Nodal ahora es esposo de Ángela Aguilar pero su estado civil no es impedimento para que lo sigan vinculando con su guapa ex. Ahora se dice que le dedicó su nueva canción “X perro”.

Belinda y Nodal tuvieron un romance que temrinó en el 2022 / Instagram: @belindapop @nodal

¿Qué reacciones generó en redes la canción “X perro”, de Christian Nodal y por qué la relacionan con Belinda?

Los rumores comenzaron después de que Belinda y Christian Nodal compartieron los avances de sus nuevas canciones. La de él, titulada “X perro” y la de ella, llamada “Mírame feliz”. Una gran coincidencia que no ha podido pasar desapercibida fue que en los respectivos videos, aparecen personas maquilladas como el personaje ‘Joker’, un tipo de payaso con la cara blanca y estrellas o rombos negros sobre los ojos.

En la canción de Belinda se puede escuchar un tema de desamor, en la etapa de superación del duelo, mientras que en la canción de Christian podría leerse la negación ante el cierre de una relación.

Ambos cantantes lanzaron sus nuevos temas el mismo día, por lo que esta coincidencia también desató las versiones. Algunos de los comentarios que se pueden leer en redes son:



“No puede ser más claro”,

“Por supuesto que es para Belinda”,

“Es obvio que a Belinda la quiso más que a las demás”,

“Belinda y Nodal se siguen enviando mensajes en sus canciones”.

El maquillajes con temática de ‘Joker’ ha despertado algunas teorías. / Redes sociales.

¿Qué dice la letra de la canción “X perro” de Christian Nodal?

Parte de la letra de la canción ‘X perro’ revela arrepentimiento por haber perdido un amor bonito por andar buscando algo que ya se tenía.

“Y ahí va el tonto a romperle el corazón, por perro,

por andar buscando lo que ya tenía ahora ya no lo tengo,

tan difícil que es encontrarse un amor bonito en estos tiempos”, dice una parte de la canción.

“Pa’ agrandarme el ego anduve de Don Juan,

por eso no me quiere ni ver la que quiero.

Y aquí ando sufriendo, eso me pasa por perro”, dice otro verso de ‘X Perro‘.

¿Qué dice la letra de la canción “Mírame feliz” de Belinda?

En cambio, la canción de Belinda habla desde la perspectiva de un amor que fue superado y que se dejó por completo en el olvido.

“Me enteré que tú sigues buscándome todas las noches desde aquel adiós,

que andas con una y con otra pero no te funcionó,

que andas buscando mi reemplazo y eso está jodido, qué pena contigo”, se escucha en su nueva colaboración.

“Baby, lo siento, no hay parte dos para lo nuestro.

Muy bonito ese Rolex, pero se acabó tu tiempo.

Me quiero demasiado pa’ ir tras de ti.

Tú fuiste quien perdió. Yo no perdí.

Me diste la madre y ahora mírame feliz”, dice la canción a dueto con el cantante Xavi.

¿Cuándo y cómo terminaron Christian Nodal y Belinda?

En mayo de 2021, Nodal anunció su compromiso con Belinda, a quien le dio un anillo valuado en tres millones de dólares. Sin embargo, en febrero de 2022 se anunció la ruptura de la relación en medio de la polémica.

Al poco tiempo, Christian comenzó un romance con la trapera argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. La cantante confiesa en su tema “La cueva”, lo mal que encontró a Nodal cuando lo conoció recién cuando había tronado con Belinda. Ahora, Christian y Ángela Aguilar han defendido su amor de las críticas desde que se convirtieron en esposos en julio de 2024.