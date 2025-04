¿Belinda pudo poner en riesgo la vida de Nodal? Javier Ceriani asegura que lo envenenaba

El sonado romance de Belinda y Christian Nodal llegó a su fin en 2021. La pareja lo anunció. Sin embargo, la polémica los persigue aún cuando él ya formó un matrimonio junto a Ángela Aguilar y tuvo una hija con la argentina Cazzu, con quien se relacionó luego de la cantante de ‘Sapito’ y antes de casarse.

Ahora un viejo rumor ha salido nuevamente a la luz gracias a Javier Ceriani, quien lanzó tremenda revelación sobre la cantante de ‘Amor a primera vista’. ¿Belinda daba veneno a Christian Nodal?

Belinda / Instagram: @belindapop

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre el presunto veneno que supuestamente daba Belinda a Nodal?

En una reciente visita del periodista argentino al pódcast de Adriana Gallardo, llamó la atención que acusara a Belinda de presuntamente envenenar a Christian Nodal. De acuerdo con las palabras del comunicador, la intérprete de “Boba niña nice” usaría aceite de pez globo para provocar un letargo. Lo anterior habría sido confirmado a Javier por un brujo, pues la plática que dio origen al comentario se centraba al uso en la farándula de coaches espirituales y santeros.

“Cada vez está más en la farándula. Yo le tuve que avisar a Nodal que Belinda le metía unos chocolates con un poquito de veneno de pez globo y aceites para dejarlo medio tarado y sacarle dinero. Tuvo que hacerse un chequeo médico”, aseguró Javier Ceriani.

Belinda y Nodal tuvieron un romance que temrinó en el 2022 / Instagram: @belindapop @nodal

Javier Ceriani ya había lanzado la acusación sobre supuesto envenenamiento a Nodal en el pasado

Esta no es la primera vez que Javier Ceriani saca a la luz el polémico tema, pues en 2023, cuando conducía el programa ‘Chisme no like’, dijo que no solamente Nodal habría sido envenenado con los mencionados chocolates, sino también otros ex de la cantante.

“El chocolate que les da Belinda antes de tener encuentros íntimos, y con el cual domina la voluntad de sus amantes para sacarles dinero, tiene cosas raras, incluso aceite del pez globo, el cual es veneno. Por eso deben hacerse la prueba, pues contiene sustancias altamente tóxicas que se quedan pegadas al organismo de por vida”, dijo el periodista, y añadió: “Te pido Nodal, el cirujano Ben Talei, diputados, senadores, políticos vayan hacerse la prueba, por favor”, aunque en ese entonces no reveló quién era su fuente.

Redes sociales

¿Belinda o Christian Nodal se han pronunciado sobre el supuesto envenenamiento?

A pesar de las polémicas declaraciones del periodista argentino, Belinda no se pronunció nunca sobre las acusaciones de 2023. Nodal, por su parte, sí dejó ver que su separación fue por problemas financieros:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, escribió en un tuit, aunque nunca se pronunció sobre el presunto examen médico al que hace referencia Javier Ceriani.

¿Estas nuevas acusaciones generarán un nuevo debate entre los seguidores de ambos cantantes o volverán a pasar inadvertidas?