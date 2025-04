Belinda: Destapan nuevo look de la cantante ¿Igual al de Ángela Aguilar?

En medio de las especulaciones de una crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Belinda dio mucho de qué hablar en las redes sociales. ¡Tiene un nuevo look!

Belinda se ha mostrado verdaderamente enfocada en su carrera musical. En los últimos años, ha lanzado diversos temas musicales, los cuales han sido un rotundo éxito. Sin embargo, la cantante también ha sido tendencia por la relación que tuvo con Christian Nodal hace años.

Belinda con peinado de flores / IG: @belindapop

Te puede interesar: Ex de Dulce y Alicia Villareal ahora va por Belinda, con regalo de más de medio millón de pesos

¿Belinda le copió el look a Ángela Aguilar?

Hace unos días, causó revuelo que Belinda habría sido mencionada en laa canción ‘No soy la villana’ supuestamente de la autoría de Ángela Aguilar. Aunque la cuenta oficial de los Aguilar aclaró que esa canción no es de Ángela y se rumora si podría ser una parodia hecha con inteligencia artificial, la situación desató fuertes especulaciones de que todavía existiría una rivalidad entre ellas por la relación que la española tuvo con Christian Nodal.

Eso no es todo, también tacharon a la hija de Pepe Aguilar de copiarle el look a Belinda, luego de que presumió sus extensiones y el tono castaño claro de su cabellera. Sin embargo, Ángela optó por cambiar su estilo a pelinegra.

Ángela fue comparada con Belinda por su nuevo look / Instagram

No te pierdas: ¿Shakira despreció a Belinda? Un video tras bambalinas en su concierto en México aviva la polémica

Ahora, lo que causó revuelo fue que la intérprete de ‘Amor a primera vista’ fue captada con una nueva imagen. Según mencionaron, este fue para grabar su nuevo tema musical. No obstante, en redes señalaron que su nuevo look sería muy parecido al de la esposa de Nodal. ¿A propósito?

Para dicho proyecto, Belinda dejó atrás su icónico cabello rubio y decidió lucir un tono castaño obscuro, el cual incluye un estilo vaquero campirano.

Belinda cambia de look muy parecido al de Ángela Aguilar / IG: @belindapop / @la_camaleona_897

“Belinda ya terminó de grabar esta madrugrada y se fue directo al aeropuerto”, compartió ‘La camaleona’ aunado a unas fotografías en las que se le puede ver a la cantante vestida de vaquera y con su nuevo look.

Belinda cambia de look muy parecido al de Ángela Aguilar / IG: @belindapop / @la_camaleona_897

Al momento, se desconoce si el nuevo look de Belinda será definitivo o bien si solo fue para grabar su nuevo tema. No obstante, las comparaciones con Ángela Aguilar no se hicieron esperar. Internautas señalaron que se verían idénticas. ¿Será?

Belinda cambia de look muy parecido al de Ángela Aguilar / IG: @belindapop / @la_camaleona_897

Mira: Christian Nodal confundió a Ángela Aguilar con Belinda: “Su cerebro se equivoca”, aseguran; VIDEO

¿Qué le dijo Belinda de la canción de Cazzu?

Cabe señalar que Belinda ha sido fuertemente mencionada por las controversias de Christian Nodal. Incluso, ella sorprendió al reaccionar a la canción de su ex, Cazzu.

A días del estreno del tema ‘Con otra’, de Cazzu, Belinda causó revuelo en las redes sociales por el comentario que le hizo a la argentina, en el que celebró el gran éxito que tuvo a poco tiempo de que lanzó su canción en plataformas digitales.

“Increíble la jefaaaa, temazo!!!”, comentó Belinda en una de las publicaciones de Cazzu en Instagram.

Lo anterior desató rumores de que Belinda y Cazzu muy pronto podrían colaborar en un tema musical. ¿Nueva tiradera a Christian Nodal?