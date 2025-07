Belinda sorprende con inesperada confesión sobre uno de sus exnovios, ¿Nodal?

Belinda vive uno de los momentos más destacados de su carrera con ‘Mentiras, la serie’ y el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Indómita’, un proyecto que ha sido bien recibido en plataformas digitales y que marca su esperado regreso a la música con una propuesta más madura, introspectiva y visualmente potente. En medio de la gira promocional, la artista ha abierto una faceta más íntima de su vida durante entrevistas recientes.

La cantante y actriz, conocida por su talento, carisma y estilo camaleónico, sorprendió a sus seguidores con una revelación personal que rápidamente se volvió viral en redes: admitió haber tenido una relación amorosa únicamente con el objetivo de mejorar su inglés. La confesión ocurrió durante una charla con el presentador estadounidense Zach Sang, en su popular programa digital.

Belinda reconoce que tuvo un novio con el que se quedó solo para aprender inglés

Durante la entrevista en el Zach Sang Show, Belinda fue cuestionada sobre su nivel de inglés. La cantante respondió entre risas que no se considera perfecta en el idioma, pero puede comunicarse con soltura. De inmediato confesó que, además de clases particulares, parte de su aprendizaje vino de sus relaciones sentimentales con personas estadounidenses.

Belinda / Redes sociales/Captura de pantalla

“Tuve una profesora que venía a mi casa y a donde quiera que estuviera grabando”, explicó. No obstante, reconoció que lo que realmente la ayudó fue convivir con sus parejas extranjeras. “Los novios estadounidenses que he tenido... sí, eso ayuda. Porque siempre me saludan, te hacen hablar, y no te da vergüenza equivocarte”, comentó.

La conversación se volvió aún más divertida cuando Zach relató su propia experiencia con una ex pareja colombiana, insinuando que esa persona prolongó la relación más de lo deseado solo por practicar inglés.

Belinda, sin filtros, respondió entre risas: “He hecho eso. Lo siento mucho”.

Explicó que muchas veces uno se aferra a esas dinámicas porque ofrecen un ambiente ideal para aprender: “No se trata solo del idioma, sino de sentir que estás aprendiendo con alguien. Esa energía es increíble”.

Belinda / Redes sociales

¿Con que novio Belinda aprendió inglés?

Aunque Belinda no dio nombres durante la entrevista, sus seguidores rápidamente comenzaron a especular sobre a quién se refería. Una de sus relaciones más comentadas fue con Criss Angel, el famoso ilusionista estadounidense con quien salió entre 2016 y 2017. Su romance fue muy mediático, al grado de que él se tatuó el nombre de la cantante en el pecho (sí, él también).

Belinda también fue vinculada con el cirujano plástico Ben Talei, también estadounidense, con quien fue captada en varias ocasiones durante 2018. Sin embargo, Belinda jamás confirmó esta relación.

A lo largo de su carrera, Belinda ha mantenido su vida sentimental bajo cierta reserva, aunque sus romances siempre han generado interés mediático, ya sea con colegas músicos, empresarios o figuras internacionales. Lo que deja claro esta confesión es que incluso sus relaciones han tenido un impacto positivo en su crecimiento personal y profesional.