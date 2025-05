¿Ángela Aguilar copió a Belinda en su nuevo álbum? En redes causa polémica video de ‘El elegido’

Ángela Aguilar estrenó hace unos días su canción ‘El equivocado’, dedicada abiertamente a su relación con Christian Nodal. Este sencillo forma parte de su próximo álbum ‘Nadie se va como llegó', que verá la luz el 22 de mayo.

Sin embargo, ahora el video que Ángela estrenó de ‘El equivocado’ generó una nueva polémica, debido a que usuarios aseguran que el concepto de su canción es muy similar al tema de ‘Cactus’, que Belinda estrenó en enero de 2024.

En redes acusan a Ángela de copiar arte de ‘Cactus’ de Belinda

Usuarios en TikTok y Facebook señalaron que el videoclip con la letra de ‘El Equivocado’ tiene una estética muy similar a la portada del sencillo ‘Cactus’ de Belinda. Ambas artistas aparecen de espaldas, con decoraciones florales y elementos naturales sobre la piel, lo que ha llevado a comparaciones directas.

Acusan a Ángela Aguilar de copiar a Belinda en el nuevo concepto de su canción ‘El equivocado’ / Redes sociales

¿‘Cactus’ de Belinda era para Nodal?

Belinda lanzó ‘Cactus’ a inicios de 2024, una canción con tintes de desamor que muchos fans interpretaron como una indirecta a Christian Nodal, su expareja. El uso de espinas y cáctus reforzó la teoría, y ahora, con Aguilar empleando motivos similares, las redes sociales han encendido la discusión.

Cabe señalar que a Nodal le gustan los cactus, lo cual podría haber influido en la elección de estos símbolos en ambas producciones.

¿En qué se parecen portadas de Belinda y Ángela Aguilar?

Ambas aparecen de espaldas, con la cabeza girada levemente. En el caso de Belinda, la piel está cubierta de espinas luminosas y flores que emergen como una armadura natural.

En la de Ángela, aparecen flores, mariposas, collares y detalles naturales que decoran su espalda como un lienzo botánico. La composición visual ha llevado a muchos a señalar que hay más que una simple coincidencia entre ambos conceptos.

Ángela dedicó este tema a Nodal y en el caso de Belinda aunque nunca se confirmó, sus fans aseguraron que era su “tiradera” a Christian Nodal.

En redes han reaccionado al nuevo video de Ángela Aguilar y lo han comparado con el de Belinda.

¿Qué piensa Nodal del lanzamiento de ‘El Equivocado’ de Ángela Aguilar?

Christian Nodal no pudo contener las lágrimas al escuchar la nueva canción de Ángela Aguilar, donde ella defiende su relación ante los ataques del público.

“Estoy muy emocionado por Ángela. Me siento muy orgulloso del álbum que hizo, ella solita desde un lado muy maduro”, comentó el cantante, quien respalda por completo a su pareja.

Para Nodal, el video y la canción reflejan el crecimiento artístico y emocional de Ángela.

“Ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción de ‘El equivocado’, me tocó profundamente el corazón. No me dijo ‘es para ti’, pero me quedó el saco. Entonces me lo puse. Me dijo: ‘Estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos’ y le dije: ‘Mami, cuenta conmigo para lo que sea’ y terminó siendo esa parte íntima, las vacaciones. Yo me siento muy feliz”, comentó Christian Nodal a ‘Ventaneando’.