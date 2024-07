Integrante de ‘Me caigo de risa’ pensó en dejar este plano, tras fuertes críticas en redes sociales

El comediante y actual participante del programa ‘Me caigo de risa’, Mau Nieto, ha estado envuelto en el escándalo en diversas ocasiones. Recordemos que fue acusado por Richie O’Farrill de haberlo corrido de su tornaboda, generando toda una controversia en redes sociales.

También fue señalado por Melissa Yammel, mejor conocida como ‘Melissa purrs’, de un presunto abuso ocurrido en 2018. Sin embargo, en TVNotas, Mau nos dio la exclusiva de que ganó la demanda que interpuso contra Melissa el pasado 16 de febrero.

Melissa Purrs y Mau Nieto. / Instagram: @melissapurrs / @maunieto

Mau Nieto, integrante de ‘Me caigo de risa’, pensó en dejar este plano

Luego de ser señalado como agresor, Mau abrió su corazón con Isabel Lascurain y reveló los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar por las críticas en redes sociales.

Nieto dio a conocer, como nunca, su vida personal, así como laboral a la cantante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la contundente revelación de que estuvo a punto de querer dejar este plano por las críticas que recibía debido a los escándalos que protagonizó.

Mau comentó que vivió una época muy obscura y todo por burlarse de la ex de uno de sus amigos en un pódcast. Sin embargo, su esposa, Carla Fernández, fue su mayor fortaleza para así salir adelante de esta situación.

Mau Nieto / Instagram: @maunieto

“Hubo una época en la que yo pensé en el… (dejar este plano). Hubo un programa, ‘El frasco’, invitamos a unos amigos… Uno de ellos platicó una mala experiencia de su exnovia y nos burlamos durante todo el programa de la relación tóxica. Hicimos chistes inapropiados de la relación y de ella… La gente le empezó a tirar hate y de ella hacia nosotros, sobre todo a mí”. Mau Nieto

Mau Nieto / Instagram: @maunieto

Agregó: “La pasé muy mal, porque era la primera vez que yo recibía tanto od... públicamente. Llegó el momento en el que yo ya no sabía qué hacer y te digo, empecé a tener esos pensamientos de: ‘No vale la pena’”.

“Mi fortaleza, mi paz, mi calma y mi todo fue Carla. Nunca me soltó. Nunca se fue”, dijo Mau.

Así lo dijo Mau Nieto:

¿De quién hablaba Mau Nieto en programa ‘El frasco’ que hizo que despu´s le llovieran críticas en redes?

Aunque el comediante no quiso dar nombres de las personas de las que hizo mofa en su programa ‘El frasco’, usuarios apuntaron que se trataba de la creadora de contenido Marcela Lecuona, exnovia de Ricardo Pérez de ‘La cotorrisa’. Por esta razón, cibernautas señalaron que Mau no hizo nada bien en hablar mal de Marcela, aunque no apoyaron sus deseos de dejar este plano.

Sin embargo, la creadora de contenido no se ha manifestado a las declaraciones de Nieto.