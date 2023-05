Ricardo O’Farrill fue internado en psiquiátrico, revela youtuber

Hace unos momentos, la familia de Ricardo O’Farrill

El comediante, Richie O’Farrill ha sido tendencia desde el fin de semana, luego de la boda del comediante, Mau Nieto, pues reveló algunos secretos de standuperos al sentirse ofendido por Daniel Sosa.

Tras revelar información de comediantes como Sofía Niño de Rivera y más, a través de transmisiones en vivo en redes sociales, el bienestar de Ricardo preocupó a sus seguidores, luego de que su última transmisión terminara abruptamente y con él gritando, “déjenme”.

El público estaba angustiado por saber lo que pasaría con Richie, pero el youtuber, Fabián Pasos, del canal ‘Mafian TV’, reveló que Ricardo O’Farrill habría sido internado en un psiquiátrico e indicó en su canal de YouTube, “Ricardo O’Farrill en este momento se encuentra en un centro psiquiátrico, no se encuentra en un lugar para el control de las adicciones, ni mucho menos, está en un psiquiátrico, para tratar justamente este tipo de arranques extraños, que no sé cómo llamarlos”.

Igualmente, Fabián expresó, “yo no aplaudo lo que hizo Ricardo O’Farrill, no le puedes dar credibilidad a una persona que está actuando bajo impulsos, bajo el consumo de estupefacientes, donde se encuentra alcoholizado y más… invalida cualquier tipo de comentario”.

Estas revelaciones surgen a la par de que la familia del standupero y amigos como Diego Alfaro, indicaran que Ricardo se encuentra bien y ya está recibiendo atención, “queremos comunicar a toda la audiencia de Ricardo, que su familia y un equipo cercano de profesionales, estamos cuidando de él y se encuentra bien”.

“Muchas gracias por todas las muestras de apoyo, cariño y preocupación. Familia O’Farrill Lozano”, finalizaron en un breve comunicado a través de las redes sociales de Ricardo.

Ricardo O’Farrill estaría siendo atendido por especialistas, dice su familia / Instagram: @richieofarrill

¿Qué le pasó a Ricardo O’Farrill?

El influencer mencionó en una ocasión que le habían diagnosticado neurosis.

“Mi nombre es Ricardo O’Farrill, tengo 28 años, estudié publicidad, soy ciudadano mexicano y sufro de neurosis diagnosticada, esto me lo explicó mi psiquiatra, me dijo, ‘no te preocupes, tus sentimientos son igual a los de todas las personas, te pones triste como todas las personas, te pones feliz, te emp*utas, pero al triple’, todo lo que les molesta y afecta, a í me molesta y afecta al triple”, indicó en un show de stand up en 2019.

Hasta el momento se sabe únicamente que tiene esta condición cuyo término ya no se usa para diagnósticos médicos, sin embargo, también ha comentado en ocasiones que tiene alcoholismo e incluso ha entrado a clínicas de rehabilitación para atenderlo.