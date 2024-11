Natalia Téllez dijo Netas ¿divinas?; le confesó a su pareja que ¡no se ve siéndole fiel a largo plazo!

En un episodio reciente de “Netas divinas”, Natalia Téllez compartió una reflexión profunda sobre cómo construir relaciones sólidas y duraderas. La conductora mexicana, conocida por su sinceridad y autenticidad, aseguró que uno de los secretos para tener una pareja exitosa es ser completamente honesto consigo mismo y con los demás.

Téllez explicó que, en lugar de pretender ser alguien que no somos, es fundamental aceptar nuestras virtudes y defectos.

“Pero es verdad que hasta que uno no hace un poco las paces con su carácter y sus pend... Tú lo dijiste (Consuelo), y para mí esa es la ley de por qué amo al señor Toño (su pareja). No estoy pretendiendo nada. ¿Y sabes por qué? Me ayudó mucho en eso un consejo de Dani. Yo decía: ‘¿Por qué soy tan intensa?’ Y Dani me respondía: ‘Porque así eres. ¿Y qué?’ Entre eso y mucha terapia, hasta que no dije: ‘No voy a pretender nada’, ¿me entiendes?”, dijo Natalia Téllez.

Sin embargo, fue precisamente en este contexto de honestidad radical que Téllez generó gran controversia al revelar sus dudas sobre la monogamia al compartir públicamente sus reflexiones sobre la fidelidad.

Natalia Téllez ¿Le sería infiel al padre de su hija?

Téllez ha sido muy abierta sobre sus sentimientos y creencias, incluso desde el inicio de su relación con Zabala. Según la conductora, ella ha sido completamente transparente con su pareja desde el primer día, compartiendo sus inseguridades, deseos y, sobre todo, sus dudas sobre la monogamia.

“A muy largo plazo no creo en la fidelidad. Es cab... decírselo a una pareja. Se lo he dicho”, expresó Téllez. Sin embargo, esta honestidad radical parece ser la base de su relación con Zabala, quien ha aceptado y respetado las creencias de su pareja.

Natalia Téllez explica cómo hace funcionar su relación sin creer en la fidelidad

A pesar de que Consuelo Duval le sugirió que este tipo de confesiones son más apropiadas después de un tiempo juntos, Téllez defendió su decisión de ser completamente honesta desde el principio. Al compartir este tipo de situaciones con su pareja, ambos pudieron establecer una base de comunicación abierta y honesta, que ha sido fundamental para el éxito de su relación.

Téllez explicó que no cree en ocultar ninguna parte de su personalidad a su pareja. Esta honestidad radical ha permitido a la pareja construir una conexión profunda y basada en la confianza mutua. Sin embargo, aunque la conductora insinuó que podría perdonar una infidelidad, no aclaró si ella misma estaría dispuesta a tener una relación abierta.

