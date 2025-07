Kinder niega acusaciones de Natalia Téllez y advierte demanda por señalar abusos sin pruebas

La presentadora y actriz Natalia Téllez se encuentra en medio de una intensa polémica luego de publicar en redes sociales un video donde señaló a un colegio ubicado en la colonia Hipódromo, por presuntos abusos cometidos dentro de sus instalaciones.

La denuncia, realizada de manera pública, provocó reacciones inmediatas por parte de la comunidad y de los directivos del plantel educativo.

Natalia Téllez denunció en redes sociales presuntos abusos a niños en un kinder de la Condesa

Durante su declaración, Téllez expresó su consternación y preocupación por lo que, según su testimonio, ha sido compartido por vecinos y padres de familia de la zona.

“Despertamos con la horrible noticia… aparentemente abusan niños y lo han estado encubriendo. Solo cierran planteles y siguen operando y nadie hace nada”, afirmó Natalia Téllez en un video publicado en sus historias de Instagram.

Checa: Natalia Téllez denuncia presunto abuso a menores de edad en un Kínder de la CDMX ¿Su hija fue víctima?

Natalia Téllez hace denuncia en sus redes sociales sobre kinder frente a su casa / IG: @natalia_tellez

En otro clip, mostró a padres de familia manifestándose con pancartas a las afueras del colegio.

“No sé qué más hacer, más que grabar (…) La directora no da razón. Ya hay carpetas de investigación (pero) no se hace nada. No sé qué más hacer. No sé a quién más acudir. En el instituto Kent violan niños (…) es una absoluta vergüenza y un enorme dolor”, aseguró Natalia Téllez.

Directora del kínder desmiente abusos y denuncia amenazas a personal del plantel

Ante esta situación, el Grupo Educativo Kent ofreció una conferencia de prensa para responder a las acusaciones. La directora general del plantel, Ximena García, desmintió categóricamente los señalamientos.

Narró que en enero de 2024, recibieron una denuncia de una mujer francesa que acusaba un caso de abuso a su hija, según Ximena García, se ha investigado el caso, pero no ha sido comprobado que en su escuela haya ocurrido el abuso.

“No existe un solo caso comprobado de agresión en el colegio. Lo más importante para nosotros es la seguridad, el bienestar y el desarrollo de los niños”, aseguró.

Además, García denunció que, tras la publicación del video de la conductora y actriz, el personal docente ha sido objeto de mensajes hostiles y amenazas. Aunque no se responsabilizó directamente a Téllez por estas reacciones, la directora del colegio señaló que los comentarios públicos sin pruebas han generado un ambiente de tensión e inseguridad.

“Desde hace días hemos recibido mensajes con amenazas muy graves hacia las maestras. Esta situación ha puesto en riesgo la integridad del personal y de la comunidad escolar”, añadió la directora de la institución educativa.

Mira: Natalia Téllez aún no puede creer muerte de Memo del Bosque: “Lo vi tan bien”

¿Natalia Téllez podría enfrentar una demanda tras la denuncia pública respecto a supuestas violaciones en un kinder en la Condesa?

En ese mismo espacio, los directivos informaron que están considerando emprender acciones legales contra Natalia Téllez por difamación y daño moral, al tiempo que señalaron que un grupo de padres de familia está organizándose para presentar una denuncia colectiva por los efectos que ha tenido la exposición pública del caso.

“La directora señaló que padres de familia quieren hacer una denuncia contra el colectiva Tonantzin que protestó afuera del kinder y ejercer acciones legales contra la actriz y conductora Natalia Téllez por decir que se viola…. niños en ese preescolar”, reveló Crystal Mendivil.

Mira: Natalia Téllez dijo Netas ¿divinas?; le confesó a su pareja que ¡no se ve siéndole fiel a largo plazo!