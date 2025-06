Natalia Téllez denuncia presunto abuso a menores de edad en un Kínder de la CDMX ¿Su hija fue víctima?

Natalia Téllez encendió las alarmas en redes sociales al denunciar públicamente presuntos casos de abuso infantil en un jardín de niños. La actriz alertó a todos sus seguidores sobre la lamentable situación que enfrentarían los padres de familia por este atroz tema.

Natalia Téllez se mostró verdaderamente preocupada por las manifestaciones que hicieron los padres de familia, así como apuntó su indignación por la poca respuesta que han recibido de la institución ante sus exigencias. Esto fue lo que pasó.

Natalia Téllez hace denuncia en sus redes sociales sobre kinder frente a su casa / IG: @natalia_tellez

¿Qué dijo Natalia Téllez sobre el presunto abuso infantil en un jardín de niños?

Natalia Téllez mostró en redes sociales su empatía con los padres de los niños que manifestaron su repudio hacia los presuntos casos de abuso infantil en un jardín de niños del Grupo Educativo Kent, ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia publicó un par de historias en las que confesó que la situación que enfrentaría la escuela infantil frente a su casa.

Téllez describió que padres de familia han señalado que varios menores fueron víctimas de abuso dentro del plantel. Según sus declaraciones, en lugar de actuar conforme a la ley, las autoridades escolares habrían intentado encubrir los hechos.

“Despertamos con la horrible noticia, es un kínder, se llama Kent, Grupo Educativo, también está el de Tónala, aparentemente abusan niños y lo han estado encubriendo y solo cierran planteles y siguen operando y nadie hace nada”, dijo Natalia.

“No sé qué más hacer, más que grabar. Esto está en Ensenada… La directora no da razón, no hay carpetas de investigación, no se hace nada, no sé qué más hacer, no sé a quién mas acudir. En el instituto Kent vio… niños”, agregó.

¿La hija de Natalia Téllez acude al kínder en el que abusan a menores?

Luego de que la conductora de ’Netas divinas’ documentó las pintas en manifestación a estos supuestos crímenes, así como también las exigencias de justicia por los mismos padres, se desataron especulaciones de que la única hija de Natalia también habría enfrentado una situación de este tipo en el plantel.

Sin embargo, Téllez dejó claro en su cuenta de Instagram que su hija no acude a dicha institución. Aunque sí apuntó que estos temas deberían ser de relevancia para todo el país.

“Familiares y amigos. Esta ‘escuela’ NO ES LA ESCUELA DE (MI HIJA), pero debería importarnos igual. Es una absoluta vergüenza y un enorme dolor”, publicó Téllez.

La declaración de Natalia Téllez generó una fuerte respuesta entre sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a pedir que las autoridades intervengan con rapidez y aclaren lo ocurrido.

