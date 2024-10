Natalia Téllez revela la vez que una furiosa mujer la encaró por el amor de un hombre

Natalia Téllez desató tremendo chisme en ‘Netas divinas’ al contar cómo una mujer la confrontó furiosa por un hombre. Resulta que la conductora se vio envuelta en una incómoda escena cuando la exnovia de un chico con el que salía apareció de sorpresa y la enfrentó en pleno restaurante.

Natalia relató que el chico en cuestión había terminado su relación para empezar a salir con ella, algo que, según dijo, no era “ilegal”, aunque entendía que la ex estuviera dolida por la decisión.

“Empecé a salir con un chico que cortó a su chica para salir conmigo. No es lo más lindo, pero es honesto”, explicó Tellléz.

Mira: Después de La casa de los famosos, Adrián Marcelo se reúne con su esposa Karina Puente

Instagram

Natalia Téllez recuerda cuando una mujer le reclamó por un hombre

Lo que jamás se imaginó Natalia es que la exnovia compartía la cuenta de Uber con él, ¡y por eso sabía dónde estaban! En plena cena, la chica llegó al restaurante con dos amigos y directamente hacia su mesa.

“La veo entrar con un caballito de tequila en la mano, Iba hacia la mesa”, contó Natalia, aún sorprendida por lo que vivió.

La tensión aumentó cuando la ex, muy enojada, se acercó a Natalia con actitud desafiante.

“Sentí la adrenalina de ‘te van a pegar’. Me hice bolita”, confesó entre risas nerviosas. En medio del drama, la exnovia le soltó: "¿Besa rico?”. A lo que Natalia, en un momento de nerviosismo total, no pudo más que reírse. Natalia Téllez

Natalia Tellez se convirtió en madre hace varios meses / Instagram: @natalia_tellez

Checa: Adrián Marcelo podría regresar a ‘LCDLFMX’, aseguran: “No pudo cancelar el contrato”

Natalia Téllez se sintió cobarde y quería huir

Aunque Natalia deseaba escapar, el chico con el que salía insistió en no huir. “Yo nerviosísima dije súper cobarde. Se sentaron en la mesa de enfrente y no se iban. Yo sentí mucho miedo y le dije: ‘Vámonos por la puerta de atrás. Le voy a decir a la mesera’ y (él) me dijo: ‘La neta no, porque yo hablé con ella bien y no vamos a estar huyendo’”.

“Salimos y la chava otra vez me dice: ‘El problema no es contigo. Es con él’ y le dije, de verdad: ‘Él habló’ , y ella me decía: ‘No es contigo. Tú eres buena persona. El problema es con él’”. Natalia Téllez

Finalmente, la exnovia no se metió con Natalia directamente y solo reclamó al chico. A pesar del temor que sintió, Téllez se mostró aliviada de que el incidente no pasara a mayores.

“Sí me dio miedo. Me sentía como un ratón. La vi muy enojada. Pensé que me iba a pegar y se fue contra él (a reclamarle). Yo empecé a caminar. Me fui. Tuve mucho miedo”, concluyó.

Mira: ¡Briggitte, Gala y Karime se dicen sus verdades en LCDLFMX! ¿Lograron reconciliarse?