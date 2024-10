Natalia Téllez cuenta el oscuro momento tras haber perdido un gran amigo

En un reciente episodio de “Netas divinas”, las conductoras Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magún y Galilea Montijo abordaron un tema que ha generado gran interés entre las mujeres: el envejecimiento. Las conductoras reflexionaron sobre la presión social que enfrentan las mujeres para mantener una apariencia juvenil y cómo esta expectativa contrasta con la forma como se percibe el envejecimiento en los hombres.

Galilea Montijo introdujo el concepto de “trans edad”, sugiriendo que las personas pueden sentirse con una edad diferente a la cronológica. Sin embargo, reconoció que el cuerpo humano tiene sus propias reglas y que, a pesar de lo que se pueda sentir, las evidencias físicas son innegables.

Consuelo Duval aportó una perspectiva más filosófica al debate, invitando a las mujeres a disfrutar cada etapa de la vida, sin importar los cambios físicos que el paso del tiempo conlleva. La comediante destacó la importancia de vivir la vida al máximo y de aceptar el envejecimiento como una parte natural del ciclo vital.

Las reflexiones de Consuelo Duval sobre la importancia de vivir el presente se vieron reforzadas por una conmovedora anécdota personal. La conductora compartió la historia de su sobrino, quien perdió a un amigo a una edad muy temprana. Este trágico suceso sirvió como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de valorar cada momento.

Las palabras de Duval resonaron profundamente en Natalia Téllez, quien compartió su propia experiencia con la pérdida de un amigo cercano, el actor Renato López, a los 33 años. Téllez describió cómo este acontecimiento, junto con otros desafíos personales, sumió su vida en una oscuridad temporal.

Natalia Telléz

Me acordé un poco de mi amigo Renato. Sí, cuando muere alguien muy joven y que no esté enfermo, el shock es muy duro, es muy muy duro. Esa fue la época que estaba en el programa más de la ching… de mi vida, yo estaba enamorada, me pusieron el cuerno atropellaron a mi perrita Tita. Se volaron la esquina de la acera y no la vieron, y le pegaron y se le perforó un pulmón y matan a Renato. Y luego me a hue… el g...ey que le rentaba mi depa me dijo: ‘Es que a hue… lo quiero vender’. Le digo: ‘Pues no lo puedo comprar’ y me saca así de: ‘Pues llégale a la chin….’ y me voy a vivir al lugar que no estaba construido, o sea, una época horrorosa.