Poncho de Nigris revela que Pablo Lyle abusó de Sury Sadai; asegura que pensó que la actriz “lo iba a decir”

Sin duda alguna, el reality ‘Secretos de pareja’ trajo muchas revelaciones impactantes. En su momento, la actriz Sury Sadai confesó que había sido abusada por un famoso actor que “la está pasando mal”.

Si bien la joven no dio nombres, Poncho de Nigris señaló directamente a Pablo Lyle, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena en prisión por homicidio involuntario en Estados Unidos.

¿Qué dijo Sury Sadai sobre el abuso que sufrió por un actor?

Durante el primer capítulo de ‘Secretos de pareja’, Sury Sadai confesó que, hace algunos años, un actor la metió a su camerino y la tocó sin su consentimiento.

“Tenía un crush muy importante para mí en la televisión. Un artista muy importante. Yo le pedí una foto, me dijo ‘claro’. Nos tomamos una foto, pasé con él (a su camerino). Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto. Después de eso, salió a escondidas, como si yo hubiera hecho algo malo”, indicó.

La joven resaltó que esta experiencia la afectó emocionalmente y, hasta el día de hoy, le cuesta decir el nombre de su atacante.

Luego de ello, Poncho de Nigris señaló directamente a Pablo Lyle, pero la influencer lo negó todo y solo se limitó a decir que esta persona estaba sufriendo mucho.

¿Por qué Poncho de Nigris dijo que Pablo Lyle fue el presunto abusador de Sury Sadai?

En un reciente encuentro con la prensa, Poncho de Nigris dejó ver que no estaba arrepentido de haber exhibido a Pablo Lyle como el presunto abusador de Sury Sadai. Según explicó, pensaba que la propia actriz ya lo había dicho y por ello decidió comentarlo en ese momento.

Poncho de Nigris “Como nos hacen tomas separados. Yo pensé que ya lo había dicho porque estaba comentando quién era en la cena, que sí lo iba a decir. A mí se me salió decirlo, pero, supuestamente, lo iban a contar”

Si bien reconoció que, “a veces, le dan líneas”, aseguró que todas “las confesiones y los secretos” que se hicieron en ese programa son “reales”.

También aprovechó para decir que no teme alguna demanda en su contra por todo este asunto, pues sostiene que solo dio “su punto de vista”.

“Si quieren demandarme, que me demanden, no procede nada porque es mi punto de vista, nada más. Ahora ya quieren demandar por todo. No pasa nada y, si quieren demandar, que demanden porque no procede. Ya tengo como 3 demandas”, manifestó.

¿Por qué Pablo Lyle está en la cárcel?

En 2019, Pablo Lyle tuvo un altercado vial mientras se dirigía al aeropuerto de Miami con su familia. El actor golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, quien cayó al suelo y días después murió en el hospital por las lesiones.

En ese mismo año, fue arrestado. Tras un largo juicio, fue sentenciado a cinco años de prisión, además de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

Se prevé que será puesto en libertad a finales del 2026, pero se espera que su condena sea menor por buen comportamiento.

