Querida actriz confiesa haber sido abusada por famoso actor: “Se desnudó, me besó. Yo le decía que no”

El reality ‘Secretos de pareja’, emitido por ‘Canela TV’, ha sacado a la luz fuertes revelaciones. Además del maltrato que habría sufrido Julián Gil al lado de una expareja, otra de las participantes reveló que había sido abusada por un famoso actor.

Al igual que lo hizo Sabine Moussier hace poco, Sury Sadai, actriz mayormente conocida por participar en ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, abrió su corazón y, entre lágrimas, contó su amarga experiencia de abuso por parte de un compañero.

Sury Sadai / Redes sociales

¿Quién fue el actor que abusó de Sury Sadai?

Durante una dinámica del reality, Sadai relató que, hace algunos años, tenía un fuerte “crush” con un actor, por lo que, en cuanto tuvo la oportunidad de conocerlo, se acercó a él para pedirle una foto.

El sujeto habría aprovechado que estaban a solas para desnudarse frente a ella y besarla sin su consentimiento. Pese a que ella le dijo en múltiples ocasiones que se detuviera, esta persona hizo caso omiso.

De acuerdo con la joven, esta experiencia afectó muchos aspectos de su vida, principalmente su autoestima, por lo que le ha costado mucho trabajo superarlo.

“Tenía un crush muy importante para mí en la televisión. Un artista muy importante. Yo le pedí una foto, me dijo ‘claro’. Nos tomamos una foto, pasé con él (a su camerino). Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto. Después de eso, salió a escondidas, como si yo hubiera hecho algo malo” Sury Sadai

La actriz no quiso mencionar el nombre de su victimario, ya que dijo no estar lista para hacerlo. No obstante, dejó ver que era alguien sumamente famoso y que actualmente “está sufriendo mucho”.

Sury Sadai confiesa que también sufrió abuso por parte de directores

De igual forma, la actriz de 28 años reveló que también había sufrido abusos por parte de directores de televisión. Si bien tampoco quiso dar nombres, mencionó que sus experiencias le han generado un gran trauma.

“Eso me traumó muchísimo más. También en el medio, he tenido directores que han abusado de mi cuerpo, me han besado, me han tocado. La verdad es que yo no sé por qué nunca he podido decir ‘no me toques’”, resaltó.

Sury señaló que, pese a todo, se esfuerza cada día para superar sus malas experiencias y se dijo confiada en que Dios “hará justicia” y le “permitirá ser feliz”.

Sury Sadai / Redes sociales

¿Quién es Sury Sadai?

Sury Sadai es una actriz mexicana que nació el 14 de octubre de 1996, en Ciudad de México.

Además de actriz, es cantante, bailarina y pianista

Su debut en televisión fue en 2007, cuando apareció en ‘Yo amo a Juan Querendón’

Ha participado en varias novelas y series como ‘Juro que te amo’, ‘La rosa de Guadalupe’

En 2023, se casó con el actor Bernardo Flores.

Actualmente, participa en el reality ‘Secretos de pareja’, a lado de grandes personalidades como Bárbara de Regil, Julián Gil, Poncho de Nigris y Marcela Mistral.

