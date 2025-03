¿Crisis en Netas divinas? Natalia Téllez y Daniela Magún protagonizan fuerte pelea en la fiesta de Consuelo

Durante la reciente transmisión del programa Netas divinas, las conductoras Natalia Téllez y Daniela Magún sorprendieron al público al revelar que tuvieron un intenso enfrentamiento durante la fiesta de cumpleaños de Consuelo Duval. Aunque ambas evitaron especificar la razón del conflicto, dejaron claro que la tensión se sintió entre los invitados.

Daniela Magún fue la primera en hablar sobre el evento, describiéndolo como una celebración espectacular: “Consuelo se hizo un festón de cumpleaños, la comida deliciosa, los drinks deliciosos... Sí te tengo que decir que me sentí muy afortunada de estar ahí porque sentí que estábamos tus cercanos, los que te amamos”, comentó la cantante y presentadora.

Sin embargo, Consuelo Duval no tardó en mencionar que la fiesta tuvo un momento de tensión cuando Natalia y Daniela protagonizaron una discusión acalorada.

“Fue la mejor fiesta que he tenido en toda mi vida excepto por alguien aquí agarrándose a chin... O sea, en buena onda, así se dice en el norte, discutiendo alegremente. Yo iba, regresaba, bailaba felizmente y estas dos seguían discutiendo”, narró la actriz entre risas.

El momento tenso que vivió Daniela Magún con Natalia Téllez

Daniela Magún profundizó en lo sucedido y confesó que el enfrentamiento con Natalia ocurrió frente a varios invitados.

“Natalia y yo discutimos... pues en la fiesta de Consuelo tuvimos una pelea de novias. Quiero contarlo aquí porque, para mí, las relaciones reales son esas donde tienes desacuerdos, donde puedes pelearte y luego regresar a estar bien”, explicó la integrante de Kabah.

Según Magún, todo comenzó cuando percibió que Natalia estaba distante con ella, lo que la llevó a confrontarla.

“Me saludaste mal... El chiste es que, enfrente de todos los invitados de Consuelo, estábamos en la terraza y de repente dije: ‘Natalia trae algo conmigo’. Entonces me volteo y te dije: ‘Tienes algo conmigo’. Yo dije: ‘La señora está enojada’, pero la gente se fue yendo de donde estábamos porque estábamos discutiendo. Yo decía: ‘Pobre Consuelo, nos estamos peleando en su fiesta’”, relató la conductora.

Por su parte, Consuelo Duval tomó con humor la situación y aseguró que la pelea fue parte del ambiente de la fiesta.

“Me encantó. Era parte de todo. O sea, imagínate que iba a un lugar y ahí estaban platicando y besándose. Luego iba al otro lugar y Natalita y Danielita desgreñándose. Daniela lloraba”, comentó la actriz entre risas.

Natalia Téllez admite su mal genio y se disculpa con Daniela Magún

Natalia Téllez no se quedó atrás y reconoció que la discusión fue resultado de un malentendido.

“Perdóname. Nos peleamos las dos. Fue un malentendido, pero mis modos... lo siento. No son muy buenos. Yo le decía algo a Daniela y ella me decía: '¿Por qué lo dices así?’. Yo estaba muy enojada y la veía y decía: ‘Tiene razón’, pero no puedo ser diplomática y decirlo de otra manera”, confesó la presentadora.

Por el momento, tanto Natalia como Daniela dejaron en claro que después de la discusión pudieron arreglar el malentendido y su amistad continúa más fuerte que nunca.

