Tunden a Netas divinas por su reciente programa; exigen digna despedida para Paola Rojas

La reciente transmisión del programa ‘Netas divinas’ generó controversia entre los televidentes, quienes han expresado su descontento por omitir a Paola Rojas en su actual episodio.

Recordemos que la periodista anunció su despedida del programa de Unicable hace una semana, poniendo fin a su etapa en Televisa, donde se convirtió en una de las voces más queridas de la televisión, pero su salida fue tan abrupta que no le dieron la oportunidad de despedirse de la audiencia frente a las cámaras y lo tuvo que hacer por sus redes sociales.

En su mensaje a través de Instagram, Paola agradeció a sus compañeras y productores por el apoyo durante su tiempo en el programa, lamentando no haber tenido la oportunidad de despedirse adecuadamente.

¿Qué pasó en Netas divinas?

Esta semana se emitió el programa en Unicable y la gran ausente fue Paola. Se creía que era el primer ’Netas’ sin la conductora, pues solo se vio a Daniela Magún, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Galilea Montijo a cuadro.

Sin embargo, los fans comenzaron a quejarse de que además de que no dejaron despedirse a Paola de los televidentes, transmitieron un programa repetido en el que precisamente ella se había ausentado.

Las críticas al respecto no pararon y dejaron comentarios como: “Justo repitieron un programa donde ella no estaba”, “¿Por qué el programa es repetido?”, “falta Paola”, “exijo como mínimo un programa de despedida para Paola. Se lo merece y los fans nos lo merecemos también. Que se despida dignamente”, “ya ni dan ganas de ver netas sin Paola”, “ahí todavía estaba Paola, no había ido a ese programa. Justo repitieron uno donde ella no estaba, pero espero que las dejen decir algo de su salida y se despidan de una neta importante”, “qué lástima que no digan la verdad de la salida de Paola Rojas y no la hayan apoyado. Perdieron lo ‘Netas’ y lo ‘Divinas’”.

Otros preguntaron cuál será el rumbo del programa sin Paola y si una nueva conductora llegaría en su lugar, sugiriendo que el público debería escoger a la nueva integrante, mientras que otros comentaron que les gustaría ver de nuevo a Luz María Zetina en la sala de las ‘netas’.

En cuanto a los próximos pasos de Paola Rojas, se ha rumorado que la periodista se unirá a una nueva televisora, aparentemente Imagen Televisión. Además, hizo su debut recientemente como conductora invitada en el programa ‘Al rojo vivo’ de Telemundo.

