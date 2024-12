Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la Navidad, pero esta poderosa razón las hizo cambiar de opinión

Galilea Montijo y Natalia Téllez confesaron al público que no siempre fueron afines a las festividades de fin año, tal como la Navidad, el año nuevo y el día de Reyes. No obstante, hubo una contundente situación que las hizo que cambiar de opinión.

Ambas conductoras se sinceraron en el programa de ‘Netas divinas’ sobre su postura en cuanto a lo que significa la Navidad para muchos.

Aunque se conoce que es una época de perdonar, de unión, de amor y de momentos familiares, Natalia y Gali confesaron que no tienen buenos recuerdos de estas festividades y todo viene desde su infancia.

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

Te puede interesar: Nicola Porcella reacciona a críticas de Galilea Montijo contra Agustín Fernández: ¿Por qué no lo defendió?

Galilea Montijo y Natalia Téllez revelan las razones por las que odiaban la Navidad

En medio de una charla en ‘Netas divinas’, Galilea se autodenominó una ‘Grinch’ debido a que nunca celebraba la Navidad. Estas fueron sus razones:

“Yo nunca celebré Navidad, de hecho, me considero ‘Grinch’. Yo creo que me recuerda a mi niñez. Por carencias y la última Navidad que celebraron mis tías y mis tíos con mi abuelo, hubo como una discusión familiar y ya no se juntaron”. Galilea Montijo

Agregó: “Yo creo que me recuerda mucho la Navidad a la tristeza, la nostalgia, me volví muy nostálgica en las navidades”.

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

Por su parte, Daniela Magún compartió que Natalia Téllez también repudiaba la Navidad. Incluso, no ponía un árbol en alusión a este día de celebración en familia. Sin embargo, no explicó específicamente los motivos de su nulo gusto por este día.

No obstante, ambas cambiaron radicalmente de opinión con respeto a esta situación. ¡Tuvieron una gran razón!

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

No te pierdas: Natalia Téllez dijo Netas ¿divinas?; le confesó a su pareja que ¡no se ve siéndole fiel a largo plazo!

¿Cuál fue la razón por la que Galilea Montijo y Natalia Téllez amaron la Navidad?

Según Natalia, en el momento en que vio que su hija se emocionó al ver los adornos navideños, toda su perspectiva en cuanto a esta festividad cambió.

“Cuando puse un adornito y mi hija (le hizo) así de ‘Ehhh’. Todavía ni hablaba, y era como la alegría, y dije: ‘Ahh’. Corte A y yo así de que comprando todo y la Navidad ya en mi casa (es todo)”, reveló Natalia.

Ante esto, Galilea coincidió: “Cuando les ves los ojos de alegría, de emoción, te cambia todo... Llegan los niños. Cuando mi hijo ve el árbol (y se sorprende), dije: ‘Va a ser la mejor casa decorada de la colonia’. Hasta el nacimiento gigante puse”.

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

Finalmente, ambas recordaron que, en estas fechas, juegan con sus hijos las dinámicas de los duendes, la cual consiste en que les hacen creer a los pequeños que dichos sujetos les hacen algunas travesuras en la noche.

Sin duda, Natalia Téllez y Galilea Montijo ahora son amantes de la Navidad. ¡Todo por sus hijos!



Así lo dijeron: