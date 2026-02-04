Mía Rubín y Tarik Othon tras ser “papás”, él escandaliza las redes con candente foto y ella le dedica mensaje

Las redes sociales volvieron a derretirse de amor, esta vez, los protagonistas fueron Mía Rubín y Tarik Othón, quienes enternecieron a sus seguidores luego de que el joven rejoneador compartiera una serie de fotos y videos de una reciente escapada a la playa. Las postales no tardaron en llamar la atención de internautas, pues además de que algunas son un poco “atrevidas”, Mía decidió piropearlo. ¿Qué le dijo?

Mía Rubín y su novio Tarik Otón / Francisco Mancera

¿Por qué dicen que Mía Rubín y Tarik Othon se convirtieron en “padres”?

Durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025, durante una charla con medios, Mía Rubín llamó la atención al contar que ella y Tarik Othon ya se convirtieron en “papás” y que su relación continúa fortaleciéndose en los detalles del día a día.

El comentario generó expectativa y algo de desinformación, pues el audio y la escena fue descontextualizada, ya que la hija de Erik Rubín señaló que se trataba de un perrito que le regaló a su familia:

“ Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo ”, dijo Mía.

El momento funcionó para dar a conocer que su relación con Tarik va funcionando de gran manera, algo que se confirmó con las recientes imágenes que compartió la joven.

¿Qué comentario le hizo Mía Rubín a Tarik Othon en atrevida foto?

En una reciente publicación realizada por Tarik Othon en su cuenta oficial de Instagram, Mía Rubín se dio cita rápidamente para “chulear” las imágenes mostradas en lo que parece un viaje por la playa.

Las postales no tardaron en llamar la atención. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de reacciones, pero el comentario de Mía Rubín llamó la atención de los usuarios en redes: "¡ Te amo, guapo !”, acompañado de un corazón.

Los comentarios de otros fans y seguidores del novio de Mía tenían un mensaje similar, pues además de aplaudir su “estética”, el estar acompañado de su caballo era algo que también se disfrutaba mucho:



“Qué belleza”,

“Me encanta como cuidas y amas ese caballito” y,

“Qué buenos gustos tiene Mía”.

¿Cómo comenzó la relación de Mía Rubín y Tarik Othon?

La historia de amor entre Mía Rubín y Tarik Othón tiene un origen que involucra a sus familias. En distintas entrevistas, Mía ha contado que fue su padre, Erick Rubín, quien tuvo la intención de presentarle al joven, debido a la cercana amistad que existe entre ambas familias desde hace años.

Erick Rubín y el papá de Tarik son amigos de tiempo atrás y, según relató la cantante, ambos tenían la idea de que sus hijos podrían llevarse bien. Sin embargo, los planes de los padres quedaron cortos ante la iniciativa de los jóvenes.

Su primer encuentro en persona ocurrió en enero de 2023, durante la fiesta de cumpleaños del exintegrante de Timbiriche. Una semana después volvieron a coincidir y, desde ese momento, surgió una conexión especial que fue creciendo con el tiempo.

