Hijo de Sergio Sendel enciende las redes con candente FOTO en el rodaje de ‘Doménica Montero’

Hace poco, se estrenó ‘Doménica Montero’, una adaptación del melodrama ‘La Dueña’ que es protagonizada por Angelique Boyer. Una de las sorpresas que ha traído este proyecto ha sido la participación de Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel.

Lejos de lo que muchos pudieran haber pensado en su momento, el hijo de Sergio Sendel ha mostrado tener un gran talento para la actuación. Y es que todos han quedado encantados con su personaje de ‘Pedro’. Ahora, el joven da de qué hablar tras compartir una candente foto en redes sociales que, para muchos, no ha quedado claro si fue un accidente o intencional.

Greco Sendel / Redes sociales

¿Quién es Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel?

Sergio Graco Santaella Paleta, nombre real de Graco Sendel, es un actor y modelo mexicano, hijo del afamado villano de telenovelas Sergio Sendel. Nació el 30 de mayo de 1998 y actualmente tiene 27 años.

Trabajó en diversos proyectos independientes y también ha sido la cara de varias marcas reconocidas. Incluso estuvo en ‘Reto 4 elementos’. No obstante, la fama llegó con su aparición en ‘Doménica Montero’. La mayoría de los usuarios concuerda en que, pese a no ser el protagonista, su personaje se ha ganado el corazón y creen que tiene un gran futuro en el mundo artístico.

Cabe destacar que ya está confirmado para participar en la próxima novela de José Alberto ‘El Güero’ Castro, lo que ha emocionado al público que ansía verlo en pantalla.

Hasta el momento, se desconoce si tiene pareja, pues, al igual que su padre, es muy hermético en cuanto a su vida privada. Si bien es activo en Instagram, plataforma en la que tiene 224 mil seguidores, solo la usa para compartir cosas relacionadas con su trabajo.

Greco Sendel / Redes sociales

¿Graco Sendel cometió una indiscreción accidental?

Recientemente, se comenzó a viralizar una foto que el propio Graco Sendel compartió en Instagram. En dicha imagen se puede ver cómo lo preparan para las grabaciones de ‘Doménica Montero’.

No obstante, lo que llamó la atención fue ver cómo una persona le pone spray en la espalda y parte de su zona trasera. Y es que el joven se bajó parte de sus calzones, por lo que la gente pudo ver un poco “de más”.

Este detalle no pasó desapercibido para los internautas, quienes afirmaron que, además de “talentoso”, tiene una “buena figura”. Al parecer, el posteo de la foto fue un accidente, pues varios usuarios aseguran que estuvo en redes sociales por poco tiempo.

Hasta el momento, Graco no se ha pronunciado ante este aparente error y sigue subiendo historias relacionadas con su personaje en la famosa telenovela.

Greco Sendel / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver ‘Doménica Montero’?

‘Doménica Montero’ es una adaptación de ‘La Dueña’. El melodrama es protagonizado por Angelique Boyer y narra la historia de una mujer que, tras haber sido dejada platada en el altar, se vuelve más dura y se muda a la hacienda de su familia, lugar donde conoce el verdadero amor.

Actualmente se puede ver en el Canal de Las Estrellas, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 pm. También se transmite en la plataforma de VIX.

