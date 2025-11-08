Sergio Sendel se aplica vacuna antiedad de miles de pesos para lucir más joven antes de cumplir 60 años

Antes de cumplir los 60, Sergio Sendel decidió que no quería que la edad se le notara ni en el espejo ni en la pantalla. El galán de telenovelas, famoso por sus papeles de villano en melodramas como ‘Destilando amor’, ‘Lo que la vida me robó’ y ‘Mañana es para siempre’, sorprendió al revelar que se aplicó una vacuna antiedad para mantenerse joven y activo. ¿El precio? Más de 30 mil pesos por dos dosis. ¡Entérate!

Sergio Sendel quiere ser multifacético / Instagram

¿Qué tratamiento antiedad se aplicó Sergio Sendel y para qué sirve?

La confesión de Sergio Sendel se dio a través de la cuenta de TikTok de la clínica Beauty & Health MX, donde el actor apareció sonriente y seguro, anunciando que se sometería a un procedimiento estético que promete regeneración celular, revitalización y hasta control de la libido.

“Estoy bien, pero voy a quedar muchísimo mejor”, dijo Sendel, dejando claro que no se conforma con verse bien: quiere verse espectacular.

Sergio Sendel ha realizado dos telenovelas de 2021 a la fecha / Instagram

La vacuna que eligió Sergio Sendel se llama Human Ultracell VI Hombre-IM, un tratamiento intramuscular diseñado especialmente para hombres que buscan combatir los signos del envejecimiento. Según la clínica Beauty & Health MX, esta fórmula actúa como un activador de longevidad que no solo mejora el aspecto físico, sino también el rendimiento orgánico.

De acuerdo con lo divulgado por la clínica, los beneficios del tratamiento son:

Regeneración celular

Revitalización de tejidos

Renovación del sistema inmunológico

Mejoría en la función orgánica

Estimulación y control de la libido

Además, el tratamiento busca mantener al paciente en un estado de “adulto joven”, retrasando la llegada de la senectud, que suele comenzar alrededor de los 65 años.

Este tipo de procedimientos se ha vuelto cada vez más popular entre celebridades que desean mantenerse vigentes en la industria del entretenimiento, donde la imagen sigue siendo clave.

¿Cuánto cuesta la vacuna antiedad que se aplicó Sergio Sendel?

El tratamiento que se aplicó Sergio Sendel no es precisamente accesible para todos los bolsillos. La caja de Human Ultracell VI Hombre-IM cuesta 31,500 pesos mexicanos e incluye dos dosis, suficientes para un mes de aplicación.

Este tipo de vacunas se administra de forma intramuscular y está pensada para quienes buscan resultados visibles y duraderos. La clínica también ofrece versiones orales del mismo producto, con un precio más bajo, pero con efectos menos intensos.

Aquí te dejamos el desglose de precios según el sitio oficial de Beauty & Health MX:



Human Ultracell VI Mujer - Oral: $19,800.00

$19,800.00 Human Ultracell VI Hombre - Oral: $19,800.00

$19,800.00 Human Ultracell VI Mujer - IM: $31,500.00

$31,500.00 Human Ultracell VI Hombre - IM: $31,500.00

$31,500.00 Cell Therapy Euroliv: $10,700.00

$10,700.00 EMBRIOESTEM 6G: $29,870.00

Sitio oficial de Beauty & Health MX

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los fans de Sergio Sendel celebraron su decisión y lo llenaron de halagos. Muchos destacaron que el actor ya se veía espectacular y que el tratamiento solo lo haría lucir aún mejor.



“¡Qué guapo sigue siendo!”

“No envejece, mejora”

“Siempre fue un galán y lo seguirá siendo”

Otros usuarios aprovecharon para preguntar más sobre el tratamiento, sus beneficios y si estaba disponible para el público en general. La clínica respondió que sí, y que cualquier persona interesada podía agendar una cita para recibir orientación personalizada.